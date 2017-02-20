（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现

（更正：因译文有误，正文第10段改为“不过大量的多头仓位”，非“不过大量的空头仓位”。）

路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。

今天美国因总统日假期休市，市场成交清淡。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.1%，向上周所及19个月高点回升。

日本股市日经指数.N225跌0.2%，因国内数据显示，日本1月出口表现令人失望，尽管进口表现胜过预期。

沪综指.SSEC涨0.6%，中国经济强劲增长的预期，令铜和铁矿石等大宗商品获得良好买盘支持。

联合利华(ULVR.L)股价可能回落，卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)(KHC.O)周日表示，撤回以1,430亿美元收购联合利华(Unilever)(ULVR.L)的提议。周五受卡夫提议收购消息的影响，联合利华股价跳涨13%。

美国股市上周收高，三大主要股指齐创历史高位，道琼工业指数则连续第七周触及纪录最高收位。

本周一波零售商将公布业绩，包括沃尔玛(WMT.N)、梅西百货(M.N)、家得宝(HD.N)。数据将有助于判断美国的消费者支出情况，与此同时，亦将关注零售商总裁们对特朗普进口税政策发表的看法。

利率方面，不少于五家地区联储的总裁本周将会发表讲话，而美联储理事鲍威尔周三也将露面。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周一表示，如果经济保持之前的表现，那么她会乐于见到加息。

对于美联储最早或在3月加息的揣测，支撑了美元，不过大量的多头仓位令美元很容易遭遇回调。

周一，美元指数持平于100.940，美元兑日圆稍稍走坚至113.07。

欧洲政局令欧元持续震荡。

德国周日画报称，一项民调显示，德国中左派社会民主党支持率自2006年以来首次超过梅克尔所在的基督教民主党。

周五有消息称，法国左翼党派可能联合支持一名总统候选人。这提高了反欧盟、反移民的极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞的胜选概率，并打压欧元走低。

欧元兑美元周一报1.0610美元，距离近期触及的五周低位1.0520美元不远，周五下跌0.6%。避险情绪推动德国公债收益率上涨，同时与法国公债的利差有所扩宽。

油价微幅走低，遭受了五周来的第一次周线下跌，因投资者盘算美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。

布兰特原油期货跌0.08美元，每桶报55.74美元；美国原油期货4月合约跌0.02美元，每桶53.76美元。(完)