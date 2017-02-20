（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
（更正：因译文有误，正文第10段改为“不过大量的多头仓位”，非“不过大量的空头仓位”。）
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
今天美国因总统日假期休市，市场成交清淡。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.1%，向上周所及19个月高点回升。
日本股市日经指数.N225跌0.2%，因国内数据显示，日本1月出口表现令人失望，尽管进口表现胜过预期。
沪综指.SSEC涨0.6%，中国经济强劲增长的预期，令铜和铁矿石等大宗商品获得良好买盘支持。
联合利华(ULVR.L)股价可能回落，卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)(KHC.O)周日表示，撤回以1,430亿美元收购联合利华(Unilever)(ULVR.L)的提议。周五受卡夫提议收购消息的影响，联合利华股价跳涨13%。
美国股市上周收高，三大主要股指齐创历史高位，道琼工业指数则连续第七周触及纪录最高收位。
本周一波零售商将公布业绩，包括沃尔玛(WMT.N)、梅西百货(M.N)、家得宝(HD.N)。数据将有助于判断美国的消费者支出情况，与此同时，亦将关注零售商总裁们对特朗普进口税政策发表的看法。
利率方面，不少于五家地区联储的总裁本周将会发表讲话，而美联储理事鲍威尔周三也将露面。
克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周一表示，如果经济保持之前的表现，那么她会乐于见到加息。
对于美联储最早或在3月加息的揣测，支撑了美元，不过大量的多头仓位令美元很容易遭遇回调。
周一，美元指数持平于100.940，美元兑日圆稍稍走坚至113.07。
欧洲政局令欧元持续震荡。
德国周日画报称，一项民调显示，德国中左派社会民主党支持率自2006年以来首次超过梅克尔所在的基督教民主党。
周五有消息称，法国左翼党派可能联合支持一名总统候选人。这提高了反欧盟、反移民的极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞的胜选概率，并打压欧元走低。
欧元兑美元周一报1.0610美元，距离近期触及的五周低位1.0520美元不远，周五下跌0.6%。避险情绪推动德国公债收益率上涨，同时与法国公债的利差有所扩宽。
油价微幅走低，遭受了五周来的第一次周线下跌，因投资者盘算美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。
布兰特原油期货跌0.08美元，每桶报55.74美元；美国原油期货4月合约跌0.02美元，每桶53.76美元。(完)
(编译 李春喜/侯雪苹/王洋/王琛；审校 张涛/郑茵/高琦/徐文焰)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)