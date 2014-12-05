亚股下跌美元持稳 关注美国非农就业报告

路透东京12月5日 - 亚洲股市周五下跌，美元持稳。美国今日稍晚将公布非农就业报告，届时可能帮助美元在隔夜市场收复兑欧元的失地。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，本周或跌0.8%。日股日经指数.N225下滑0.2%，但本周升幅或超过2%。

美国股市主要股指周四收低，但道琼工业指数.DJI短暂涨至纪录盘中高位。

路透调查显示，美国11月非农就业报告预计显示新增23万个岗位，失业率料持于5.8%不变。该数据将在1330GMT时公布。

“尽管近期美国数据向好，美元也上涨费力，所以这次可能也会一样。不过未来几天/几周的美元走势前景依然将保持正面，”Westpac的外汇策略师Sean Callow在报告中称。

美元兑欧元周四下挫，此前一度跳涨至两年高位。

欧洲央行周四并未公布扩大刺激计划的细节。但欧洲央行料将在明年进一步行动。欧洲央行总裁德拉吉强调央行致力于支持欧元区经济，还阐明购买公债等资产的理由。

欧洲央行并未立即行动，为欧元提供支撑，也让投资者有理由削减欧元空仓。受此影响，欧元兑美元EUR=一度高见1.2457，现持稳于1.2383。

美元兑日圆JPY=近持平，报119.79；周四曾上破120日圆，为逾七年来首次，并高见120.25。

油价仍承压，沙特阿拉伯周四大幅调降对亚洲和美国买家的原油售价，分析师称此举意在加强对市场份额的争夺，一周前沙特在石油输出国组织(OPEC)会议上拒绝支持减产。

“这再次显示他们希望维持产量水准。”三菱商事风险经理Tony Nunan表示。

美国原油CLc1跌0.4%，报66.54美元；但距一周前触及的五年低点63.72美元仍有一段距离。 (完)

(编译/审校 李爽/白云/许娜/张若琪/朱晓军/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。