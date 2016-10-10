亚股走高而墨西哥披索跳升 市场认为特朗普胜率下降

路透悉尼10月10日 - 亚洲股市周一走高，墨西哥披索跳升，因美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)获胜的机率下降。几小时后他将与美国民主党总统候选人希拉里克林顿进行一场辩论。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.1%，澳洲股指涨0.4%。

东京市场因假期休市，但E-迷你标普500指数期货 ESc1涨0.3%。

特朗普面临竞选开始16个月以来最严重的危机，之前他侮辱女性的低俗言论视频曝光，加深他与共和党当权派之间的嫌隙。

他将于0100 GMT(美东时间晚上9点)在圣路易斯华盛顿大学进行辩论，届时他将面临巨大压力。CNN报导，第一波问题将是关于这个视频的。

押注大选的市场认为特朗普胜选的可能性降低，知名预测专家Nate Silver的网站FiveThirtyEight认为，希拉里胜选的可能性为81%。

市场普遍认为希拉里是确定性因素，她的政策走的是中间道路。而特朗普若胜选，这个政府将对美国外交政策、贸易、经济、甚至美国联邦储备委员会(美联储/FED)的管理意味着什么，不确定性则大得多。

特别是，特朗普计划征收关税并就北美自由贸易协定(NAFTA)重新谈判，这被视为对墨西哥和加拿大非常不利，这也是为何这两国货币在他胜选机率变化时出现波动的原因。

周一盘初，墨西哥披索和加元都上涨，披索上升逾1.8%，美元兑加元下滑0.3%。

美元兑避险日圆持稳于103.05日圆。欧元兑美元几无变动，报1.1193美元。

**英镑处境危险**

英镑兑美元继上周五重挫后表现较为稳定，报约1.2434美元，不过交易商预计英镑波动性将更大，受对英国“硬性”退欧的担忧影响。

英国经济似乎正在失去动能。主要企业调查显示，服务业活动明显放缓，且在英国公投退出欧盟之后，企业对于前途感到不安。

“离开单一市场的不确定性，引发对于英国经济未来前途及其如何为双重赤字融资的大量担忧，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师称。

“此外，在欧盟的立场趋强硬之际，英国政府对移民及欧盟立法的措辞最近也更加强硬。”

美国联邦基金利率期货走势暗示，11月升息的可能性不到10%，12月行动的可能性上升至65%左右。

美股方面，上周五道琼工业指数.DJI收低0.15%；标准普尔500指数.SPX收低0.33%；纳斯达克指数.IXIC下跌0.27%。

大宗商品市场中，油价在周一早间进一步下跌，因上周石油输出国组织(OPEC)限产方面的消息激励油价强劲上扬，投资者正在进行获利了结。

指标布兰特原油期货跌0.44美元报每桶51.49美元，美国原油期货跌0.42美元报49.39美元。

现货金收复一些失地，报每盎司1,258.70美元，上周曾录得逾三年最大单周跌幅。(完)