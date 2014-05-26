亚股触及一年高位 受美股劲扬及乌克兰选举结果提振

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京5月26日 - 亚洲股市周一触及一年高位，得益于美国股市表现强劲，以及亿万富翁波罗申科以压倒性优势赢得乌克兰总统大选。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.15%，日股日经指数.N225涨0.7%至一个月高位。
投资者从美国周五公布的楼市数据获得线索指引。数据显示，美国4月独栋新屋销售上升，市场上新屋库存也触及三年半高点。
强劲经济数据提振美股上扬，之前美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦本月稍早表示，楼市下滑以及地缘政治紧张有可能影响美国经济。
房产类股上扬支撑标普500指数.SPX周五收在纪录高位1900.53点，略低于5月13日所及盘中纪录高位1,902.17。
“看一下房产股走势，就会发现市场原本已经大幅调降对楼市预期，”大和证券首席策略师Tohru Yamamoto表示。
“上月投资者预期不利天气过后会有强势反弹。但如果认为楼市面临下行风险，可是数据看似非常好，”他说。
投资者也期望地缘政治风险能有所缓和。根据乌克兰出口民调显示，政治经验丰富的糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)在总统大选中赢得超过55%选票。
周一稍晚才会公布大选结果，但以得票率13%暂居第二的蒂莫咸科已经明确表示将退出大选。因此，乌克兰可能不必经历三周后紧张的第二轮选举。
“波罗申科第一轮选举胜利有利于政局稳定，尽管仍然存在巨大的不确定性，我们需要关注进一步进展，”摩根大通首席外汇策略师棚濑顺哉称。
周一亚洲市场活动料有限，因英国和美国正逢节假日。
人气改善也令避险的日圆承压。日圆兑美元JPY=盘初触及101.97，接近逾一周低点。
欧元同样面临压力，兑美元EUR=持于三个月低点1.3615附近。欧洲议会选举中反现状党派得票率上升，尤其是在法国和希腊，这对欧元没有帮助。
法国反欧盟的极右翼国民阵线在该国进行的欧洲议会选举中获胜，法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)称该党取得的突破对法国和欧洲而言无异于“一场地震”。
周日的官方数据显示，希腊反撙节政策的左翼激进联盟党(Syriza)赢得该国的欧洲议会选举，但未能对总理萨马拉斯(Antonis Samaras)的政府造成沉重打击。
“我们不得不关注欧元区二线国家公债将对选举结果作何反应。由于这些债券利差在过去一年大幅收窄，有可能会出现一定修正，这种情况下欧元将面临进一步压力，”摩根大通的Tanase表示。
欧元本月至今已经累计下跌1.7%，受压于欧洲央行总裁德拉吉的言论。他本月稍早暗示，欧央行将在6月政策会议上出台刺激措施。
上周五德国公布令人失望的企业信心数据，强化了欧央行很快放宽政策的预期。(完)
(编译 许娜/李爽/朱晓军/王兴亚；审校 杜明霞/孙茉莉/李婷仪/张涛)
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