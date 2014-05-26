亚股触及一年高位 受美股劲扬及乌克兰选举结果提振

路透东京5月26日 - 亚洲股市周一触及一年高位，得益于美国股市表现强劲，以及亿万富翁波罗申科以压倒性优势赢得乌克兰总统大选。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.15%，日股日经指数.N225涨0.7%至一个月高位。

投资者从美国周五公布的楼市数据获得线索指引。数据显示，美国4月独栋新屋销售上升，市场上新屋库存也触及三年半高点。

强劲经济数据提振美股上扬，之前美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦本月稍早表示，楼市下滑以及地缘政治紧张有可能影响美国经济。

房产类股上扬支撑标普500指数.SPX周五收在纪录高位1900.53点，略低于5月13日所及盘中纪录高位1,902.17。

“看一下房产股走势，就会发现市场原本已经大幅调降对楼市预期，”大和证券首席策略师Tohru Yamamoto表示。

“上月投资者预期不利天气过后会有强势反弹。但如果认为楼市面临下行风险，可是数据看似非常好，”他说。

投资者也期望地缘政治风险能有所缓和。根据乌克兰出口民调显示，政治经验丰富的糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)在总统大选中赢得超过55%选票。

周一稍晚才会公布大选结果，但以得票率13%暂居第二的蒂莫咸科已经明确表示将退出大选。因此，乌克兰可能不必经历三周后紧张的第二轮选举。

“波罗申科第一轮选举胜利有利于政局稳定，尽管仍然存在巨大的不确定性，我们需要关注进一步进展，”摩根大通首席外汇策略师棚濑顺哉称。

周一亚洲市场活动料有限，因英国和美国正逢节假日。

人气改善也令避险的日圆承压。日圆兑美元JPY=盘初触及101.97，接近逾一周低点。

欧元同样面临压力，兑美元EUR=持于三个月低点1.3615附近。欧洲议会选举中反现状党派得票率上升，尤其是在法国和希腊，这对欧元没有帮助。

法国反欧盟的极右翼国民阵线在该国进行的欧洲议会选举中获胜，法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)称该党取得的突破对法国和欧洲而言无异于“一场地震”。

周日的官方数据显示，希腊反撙节政策的左翼激进联盟党(Syriza)赢得该国的欧洲议会选举，但未能对总理萨马拉斯(Antonis Samaras)的政府造成沉重打击。

“我们不得不关注欧元区二线国家公债将对选举结果作何反应。由于这些债券利差在过去一年大幅收窄，有可能会出现一定修正，这种情况下欧元将面临进一步压力，”摩根大通的Tanase表示。

欧元本月至今已经累计下跌1.7%，受压于欧洲央行总裁德拉吉的言论。他本月稍早暗示，欧央行将在6月政策会议上出台刺激措施。

上周五德国公布令人失望的企业信心数据，强化了欧央行很快放宽政策的预期。(完)

(编译 许娜/李爽/朱晓军/王兴亚；审校 杜明霞/孙茉莉/李婷仪/张涛)

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