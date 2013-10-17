亚洲股市上扬 因美国国会达成债务协议避免违约

* 奥巴马承诺迅速签署议案，恢复政府运转

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及五个月新高

* 澳元位于四个月高点，因风险偏好升温

路透悉尼10月17日 - 从澳洲到日本的股市周四均呈现压力释放后的反弹，因此前美国国会在最后一刻达成协议，提高美国举债上限并避免或具灾难性的债务违约。

国会已经通过了美国参议院领袖拟定的协议，只需总统奥巴马签署生效。奥巴马表示会“立即”签署议案，并且开始恢复政府运作。

这距离10月17日这一财政部所称的最后期限只有几小时。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS触及五个月新高，最新报价升0.4%。日本股市日经指数.N225涨1.2%至三周高位。

但似乎出现了“谣言买入，事实卖出”的情况，美国股指期货在该消息公布后下跌，隔夜则因寄望僵局很快打破而上涨1.3%。

美元指数.DXY也小跌至80.381，脱离一个月高点80.745。

不过该协议并未解决支出和赤字等，使两党产生分歧的根本性问题。协议使政府在1月15日之前都可以获得资金，并把举债能力延长到明年2月7日，因此明年初全球市场有可能面临两党的又一次摊牌。

“只是在路上把罐子踢得更远一些。。。按下了复位键，两个月之后所有这一切还要再来一次，”IG的市场策略师Evan Lucas表示。

不过Lucas预计未来几天“交易将恢复正常”，因为企业财报季将拉开序幕。

不过，债务僵局解决的时机对一些公司非常有利，比如韩国火车生产商Hyundai Rotem，该公司最近要进行首次公开发行(IPO)，这可能是今年韩国规模最大的IPO。

**危机已经结束？**

在外汇市场，冒险意愿改善，投资者青睐澳元等高收益货币。

澳元兑美元一度触及四个月高点0.9574，澳元兑日圆则创下四个半月最高水准94.48。但稍后略回略，最新分别报0.9534美元和94.01日圆。

美元兑日圆短暂升至三周高点99.01，之后遭遇强劲卖兴回落至98.64日圆。欧元兑美元小涨0.1%至1.3549美元。

大宗商品方面，伦铜下跌0.5%至每吨7,227美元；现货金交投于每盎司1,280美元，在缺乏避险买盘下黄金难以凝聚动能。美国原油期货徘徊于每桶102美元附近。

许多交易商已设法将财政戏码抛诸脑后，关注在停摆的政府部门恢复运作后，之前积压的美国经济数据何时公布，这其中也包括9月非农就业报告。

随着美国财政僵局即将结束，投资者将重新聚焦于经济面消息以及美联储缩减购债的时机。

美联储上个月未开始削减刺激计划，令市场大感意外。

“将需要过段时间，我们才能获得关于美国就业市场的明确信息，”Westpac分析师Elliot Clarke说。

“但鉴于近期发生的事情以及缺乏长期解决方案，一个符合逻辑的预期是2013年剩余时间就业增长料将疲弱，并且会延续至2014年。”

Clarke表示，美联储因此可能会维持温和倾向，其并称，考虑到美国政府停摆的影响，美联储极有可能下调2013年和2014年的经济成长预估。(完)

(编译 王兴亚；审校 李婷仪)

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