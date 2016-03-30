叶伦的谨慎立场推动亚股和公债反弹 美元下跌

路透悉尼3月30日 - 亚洲股市周三上涨，因市场降低了对美国今年升息步伐和幅度的预期，这令美元受到打击，同时提振了公债走势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.3%，逆转之前连续四日下跌局面。韩股综合股价指数(KOSPI).KS11触及今年以来的最高水准，中国沪综指.SSEC上涨1.4%。

只有日经指数.N225录得跌幅，受日圆兑美元上涨拖累下跌0.3%。

这些重大变化皆因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦强调称，美国经济仍面临全球风险，因此美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事。

“叶伦的评论与近期其他美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员的讲话形成一定对比，对存在下行风险因素的表态更加明确，”巴克莱首席美国经济学家Michael Gapen称。

“所以，我们认为她的评论是旨在传达立场，将市场预期向美联储升息更偏向鸽派的方向引导。”

债市大涨，美国10年期公债收益率跌7个基点至1.80%的一个月低位。

美国联邦基金利率期货跃升，因投资者预计4月不会升息，6月采取行动的可能性也很低。

美国股市方面，科技类股领涨主要指数，标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI收于2016年高位，分别上涨0.88%和0.56%。Nasdaq综合股价指数.IXIC则上扬1.67%。

美元多头就没那么愉快，美元全线下跌。美元指数.DXY跌至95.168，遭遇近两周来最大单日跌幅。

美元兑日圆下滑至112.51日圆，远离两周高位113.80。美元兑欧元亦跌至1.1292美元，接近3月低点1.1342。

商品货币走高，澳元兑美元回到0.76美元上方，距离近期所及八个半月高点0.7681不远。

美元下滑扶助油价小幅反弹，油价还受助于美国上周原油库存增幅可能低于预期。

美国原油期货上涨0.40美元至每桶38.68美元，周二下跌约3%。布兰特原油期货涨0.31美元至每桶39.45美元。

现货金上涨至每盎司1,237美元，隔夜上扬近2%。(完)