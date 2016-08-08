投资者追逐高收益推动亚股上扬 澳元表现亮眼

路透香港8月8日 - 投资者周一蜂拥买入高收益资产，上周五美国公布的就业数据强劲，提升市场信心，推高亚洲股市和澳元。

尽管美国数据强劲，抑制了公债的避险吸引力，其中日本10年期公债期货合约早盘下滑，但利率期货市场暗示美国只会在2017年升息一次，而其他主要央行未来几周将增推更多刺激措施。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，在略低于上周所及一年高位处徘徊。该股指过去三周周线均走高。

“新兴市场投资者整体而言仍紧抓好时机，尽管如此涨势开始显得有点危险，”三菱东京日联银行全球市场研究东亚主管Cliff Tan提及升高的估值时称。

日本股市.N225和澳洲股市带领亚股走高，中国内地股市.SSEC早盘下跌，因周末数据显示中国外汇储备进一步下降。

美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗位上调至急增29.2万个。路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位18万个。

美国就业数据表现强劲，为全球经济状况中少见的亮点，澳洲央行和英国央行在上周相继降息，新西兰央行未来几日也有可能降息。

“美国劳工市场数据表现强劲，提高了美联储货币政策正常化的可能性，但对于美国来说不确定性依然很高，”巴克莱策略师写道。

美元兑日圆涨0.3%至102.11日圆，美元兑欧元持稳在1.10925美元。

美元指数大体持平在96.240，距上周五美国就业报告出炉后触及的一周高点96.522不是很远。

“美元目前看起来在维持强势，但本周过后会面临诸多不确定性，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

尽管各主要货币料持于近期区间，市场参与者表示，清淡市况可能放大波动，且美国升息八字还没一撇。

虽然澳洲央行上周降息，但澳元仍为亚洲表现最佳货币，因其相对较高的利率具有吸引力，澳洲AAA的评级也让澳元更添魅力。澳元兑美元最新上涨0.1%至0.7605美元。

大宗商品方面，现货金小涨0.05%至每盎司1,335.80美元，此前曾触及7月29日以来最低水平。

上周五小跌的原油期货周一亚洲盘初上涨。美国原油小升报每桶42.03美元，布兰特原油报每桶44.45美元。(完)