亚股涨跌互现 油价受产量限制预估推动跳涨

路透新加坡10月11日 - 亚股周二早盘涨跌互现，之前油价飙涨至一年新高；希拉里在美国总统大选中扩大优势点燃了乐观情绪，进而推高美股。

布兰特原油期货周一高见53.73美元，为2015年10月9日以来最高。上日收高2.3%至53.14美元。

美国原油期货周一跳涨3.1%至每桶51.26美元，为四个月新高。0022GMT，该期货合约小跌0.1%。

之前俄罗斯表示，准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划，且阿尔及利亚呼吁其它非OPEC产油国做出同样的承诺。

OPEC打算将原油日产量削减约70万桶。这将是其八年来首次减产。

日本日经指数.N225涨0.8%。

韩国股市.KS11涨0.1%。之前开低，因三星电子(005930.KS)下挫达5%，该公司深陷盖乐世Note7手机危机。

三星周二要求所有消费者，不论其Note7是否更换过设备都应该停止使用。该公司尚在调查Note7手机起火的消息。

三星电子宣布，已要求全球所有运营商和零售伙伴停止销售和更换盖乐世Note7手机。该公司正在与监管机构一起进行调查。

隔夜美国股指收高，涨幅介于0.5-0.7%，欧洲FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%。

“事实证明油市消息极大利好股市，”墨尔本IG的市场分析师Angus Nicholson在报告中称。

美元守住隔夜涨势，美联储今年将升息的预期升温。

根据CME的FedWatch工具，交易员目前认为美联储在12月13-14日会议上升息的可能性有70%，上周五早些时候为66%。

投资者等待周三将公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，从中判断美联储上月距离升息有多近。

美元兑日圆周二在亚洲盘初走强0.3%，报103.95，周一上涨0.7%。

美元指数上涨0.1%报96.989，周一上涨0.3%。

墨西哥披索兑美元周一涨逾2%，美元跌至18.795披索的一个月低位，此前美国共和党总统候选人特朗普和民主党候选人希拉里克林顿进行了第二场辩论。墨西哥披索周二维持此前的涨势。

美国众议院议长莱恩周一近乎承认希拉里在11月8日的总统选举中可能拿下白宫宝座，他表示他将尽全力让共和党在国会中保持多数。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)表示，在特朗普侮辱女性言论周五被曝光后，他将不会再支持这位纽约商人及其竞选活动了。

“这是一个强烈的信号，说明共和党大老中许多人觉得特朗普的竞选搞得如此乌烟瘴气，以至于他们希望与此划清界限，”IG的Nicholson说。

几个月来希拉里在全国民意调查中领先于特朗普，而上周五一份2005年视频流出，显示特朗普这位昔日的电视真人秀明星粗俗地谈论亵渎女性，随后其支持率进一步下滑。

欧元/美元几近持平于1.1133美元。(完)