亚股和美元呈守势 戒备美国大选风险

路透悉尼11月3日 - 亚洲股市周四与美元一样呈现守势，因美国大选两位候选人的支持率咬得很紧，美股标普500指数创出五年来最长连跌走势，投资者纷纷逃往避险资产。

主权债、黄金和瑞郎受到青睐，就连美国12月升息的可能性上升也没有支撑起美元。

油价暂时持稳，此前下挫，因美国原油库存创纪录最大增幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，亚股变动甚微。中国沪综指.SSEC和韩国综合股价指数.KS11几无变化。

日本市场今日逢假期休市。

民调差距缩小促使市场消化特朗普战胜希拉里克林顿赢得美国大选的可能风险增加，这可能唤醒人们关于英国公投意外退欧后市场震荡的记忆。

从RealClearPolitics网站汇编的平均民调数据来看，周三希拉里比特朗普仅领先1.7个百分点。而同日晚间公布的路透/益普索调查显示，希拉里比特朗普在可能投票的选民中的支持率领先6个百分点。

投资者总体认为希拉里为已知因素，而若特朗普赢得选举，则美国经济政策、自由贸易和地缘政治方面将面临很大的不确定性。

“我们还没有到想到罐头食品和地下碉堡的地步，但我们了解政治对金融市场会带来怎样的影响，”IG Research首席市场策略师Chris Weston表示。

“尽管我们要考虑央行政策变化、通胀趋势好转，以及不断变化的经济，但政治对市场的主导要远远超过其他方面。”

其不利影响在华尔街显而易见，道琼工业指数.DJI周三收低0.43%，标普500指数.SPX收跌0.65%，纳斯达克指数.IXIC下跌0.93%。

标普指数今日若是继续下跌，将创下2008年以来连跌最多天的纪录。

**美联储慢动作**

政治面因素也盖过美联储11月政策会议的影响，会议结果一如市场预期按兵不动，12月加息之门又开大了一些。

“除非全球经济出现意外，(以及/或者)金融市场出现动荡，否则我们仍将预计美联储将在12月14日的会议升息25个基点，”CBA高级汇率分析师Peter Dragicevich说。

“我们和联邦公开市场委员会(FOMC)一样，认为政策收紧周期将继续缓慢而且有限，”他说，并预测2017年仅会升息两次。

未来政策紧缩不过如此，美元从这样的前景当中几乎得不到什么帮助，兑欧元、日圆、瑞郎和英镑触及三周多来的最低水平。

欧元/美元走坚至1.1106美元，美元/日圆跌至103.31日圆。美元指数报97.298，远离上周高位99.119。

墨西哥披索兑美元下滑至逾一个月低位19.4667披索，因担心特朗普当选会损及墨西哥经济。

大宗商品市场上，现货金持坚于每盎司1,299.36美元，触及10月4日以来高位。

油价在周三下滑后扳回部分跌幅，周三数据显示美国一周原油库存增加1,440万桶，远超预期。

美国西德克萨斯中质油(WTI)周四涨0.51美元至每桶45.85美元，隔夜曾下跌近3%。布兰特原油涨0.59美元至47.45美元。(完)