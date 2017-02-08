（更正）亚股回落且欧元承压 市场担心特朗普政策和法国大选

（更正：正文第11段译文有误，改为“汇率政策”，非“货币政策”）

路透东京2月8日 - 亚洲股市周三回落，欧元亦承压，因对美国总统特朗普政策以及法国即将举行的大选的疑虑，虚弱了投资者信心。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.3%，从周一触及的四个月高位进一步回落。韩国股市.KS11下滑0.9%，领跌亚洲市场。

日本股市日经指数.N225下跌0.2%。

“继本周稍早因强劲的美国非农就业数据而走高后，市场目前关注欧洲和美国的政治风险，”瑞穗总合研究所资深经济分析师Kenta Tadaide称。

美股方面，标准普尔500指数.SPX略微收高，纳斯达克指数.IXIC升至纪录高位，因科技巨头股价上涨盖过了能源股下跌的影响。

超过半数的标准普尔500指数成分股企业已经公布财报，根据汤森路透I/B/E/S，整体来看第四季企业获利有望增长8.2%，这将是2014年第三季以来表现最好的一季。

去年底以来，强劲的全球经济数据以及对特朗普所谈经济刺激举措的期望，曾帮助支撑全球股市和美元。

但特朗普的刺激计划缺乏具体细节，且就职后采取的其他一些政策立场令投资者不安。

特朗普在国际贸易方面的保护主义倾向，以及对七个穆斯林国家公民的暂时性入境禁令引起的争议令市场警惕。

“目前为止企业获利相当不错。但特朗普经济政策没有细节，很难倾向看涨，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa称。

特朗普政府汇率政策的不确定性也令外汇市场紧张不安。

自特朗普1月31日暗示不满日本的汇率立场之后，美元兑日圆就一直在稳步下跌。

美元兑日圆报112.35日圆，周二曾跌至11月底以来最低的111.59日圆。

美元兑日圆走势目前可能受限，因交易员在关注特朗普与日本首相安倍晋三周五的会面。

欧元兑美元周二下跌0.6%，最新报1.0682美元，因外界愈加担心法国极右翼候选人将赢得法国总统大选，并推动法国退出欧盟。

法国与德国10年期公债收益率之差已扩大至78个基点，为2012年底以来最阔。

法国保守党候选人菲永的支持率因“吃空饷”丑闻而大幅下滑，已不及独立中间派马克龙及反欧盟的民族阵线主席勒庞。

尽管多数投资者预计勒庞会被立场较温和的候选人击败，但是由于已有去年英国退欧公投及特朗普胜选美国总统的先例，市场仍紧张不已。

另外，在2月20日欧元集团会议前夕，围绕希腊救助的争吵也开始影响到市场。两年期希腊公债收益率周二飙升至近10%，而大约两周之前还在6%左右。

其他方面，人民币小跌，此前周二数据显示，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低。

不过对市场的影响有限，因123亿美元的外储降幅创七个月来最小，显示中国重启资本外流管控取得成效，至少暂时是如此。

人民币几无变动，此前离岸市场人民币兑美元跌至一周低点6.847，在岸市场人民币兑美元降至三周低位6.8916。

“降幅相对较小，对内地市场影响有限。看起来不像有严重的资本外流，”TS China Research负责人Naoki Tashiro说。

油价延续上日跌势，因美国原油库存大增，且中国需求下降，暗示尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产，但全球油市仍供应过剩。

布兰特原油跌0.9%至每桶54.55美元，本周迄今重挫4.0%。(完)