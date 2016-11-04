亚股下滑而美元整理跌势 美国大选迫近牵动人心

路透东京11月4日 - 亚洲股市周五下滑，美元下跌后稍事喘息。本周围绕美国总统大选结果的前景愈发扑朔迷离。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.4%，此前一度测试8月初以来低位。该指数本周料下滑1.6%。

距离美国总统大选仅剩数日，民主党候选人希拉里与共和党的特朗普之间的胶着情势，令投资者最近几天感到不安。

这样的焦虑扩散至全球金融市场，因投资者考虑对冲特朗普可能当选的风险，这盖过了对周五美国非农就业报告等其他事件的关注。

最新的路透/易普索民调显示，希拉里的支持率微幅领先特朗普。

不过几个特朗普必须拿下的摇摆州，已从偏向希拉里转为五五波，令特朗普阵营看到胜选的一线曙光。

“即便民调显示希拉里保持领先，但最后时刻什么事情都可能发生，这是英国脱欧公投的结果给我们的教训，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。

特朗普宣称要限制移民，重新考虑贸易关系，并对进口商品实行高关税。一些人担心他当选会对全球贸易和经济增长构成风险。

“若特朗普当选，仍有大量抛售的空间，”CMC Markets的Ric Spooner写道。

“在希拉里获胜的更大可能性与特朗普获胜后出现大量抛售的可能性之间，市场目前试图从找到正确的平衡点，”Spooner说道。

“大选之前股市下跌的越多，希拉里胜选后出现市场动荡和大幅反弹的可能性就越大。”

美国股市周四表现疲软，标普500指数.SPX连续八天下跌，创2008年金融危机以来最长连跌。Facebook(FB.O)大跌以及美国大选紧张局面拖累投资人信心。

日本股市日经指数.N225挫跌1.4%，对周四日本休市期间的全球股市颓势进行补跌。日经指数本周以来下跌3.2%，受日圆走升及美国大选疑虑打压。

美元兑日圆收复部分失地，上涨0.1%报103.05，脱离上日触及的一个月低点102.54，但本周以来仍跌1.6%。欧元兑美元跌0.1%，至1.1088美元，本周以来涨约1%。

美元指数小升0.1%，至97.242，本周以来下跌1.1%，且仍接近隔夜触及的逾三周低点97.041。

周五稍晚将公布美国非农就业报告，分析师预估10月新增17.5万个就业岗位。

周四出炉的数据显示，随着新订单和雇佣放缓，美国10月服务业活动降温，暗示经济增长在第四季初趋软。

周四公布的其它数据显示，上月美国雇主计划裁撤岗位数量下降31%至五个月低点，突显出就业市场基本面情况良好，不过上周申请失业金的美国人数增加。

英镑隔夜表现出彩，兑美元在周四升至近一个月高点1.2494，此前英国一家法院裁定，政府需要得到议会的批准，才能启动退出欧盟的进程。这一判决有可能拖延首相特雷莎梅的退欧计划。

英国央行取消降息计划，并表示未来升息或降息皆有可能，同时大幅调升2017年经济增长及通胀率预估，这也对英镑构成支持。

英镑兑美元最新涨0.1%至1.2476，周线有望录得2.4%的涨幅。

油价收复部分失地，周四收跌逾1%，因投资者对上周美国原油库存增幅创纪录感到不安，且仍然怀疑石油输出国组织(OPEC)是否会以实际行动落实限产计划。

美国原油期货涨0.2%至每桶44.76美元，布兰特原油期货也上涨0.2%至46.46美元。(完)