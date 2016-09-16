亚股走高 因美国数据不佳打压联储下周升息前景

路透新加坡9月16日 - 亚洲股市周五走坚，因美国数据疲弱进一步压低美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周升息的机率，并推动美国公债收益率曲线呈现两个半月以来的最陡状态。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.3%，但本周料将下跌2.4%。

日股日经指数.N225上涨0.4%，本周跌幅因而缩减至2.9%；澳股则上涨1.2%，周线料将下跌0.8%。

韩国、中国、台湾及香港市场因假期而休市。

周四公布的数据显示，美国8月零售销售和制造业产出降幅均超过预期。该黯淡的报导促使亚特兰大联储将第三季国内生产总值(GDP)成长预估从3.3%降至3%。

“在有更多迹象显示经济脆弱后，仍预计美联储9月升息的人必定心烦意乱，”IG驻墨尔本首席市场策略师Chris Weston在研究报告中表示。

“看到短至中天期美国公债有合理买盘并不意外，不过长天期美债就几乎没有动。”他说。

美国五年期和30年期公债的利差周四最多扩大至130.10个基点，为6月27日以来最大。

根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商目前预期本月升息的机率为12%，低于周三的15%。美国周五的消费者物价指数(CPI)将是交易商的下个关卡。

升息机率降低帮助提振美国股市，主要股指周四涨幅在1-1.5%间。

苹果(AAPL.O)股价跳涨3.4%也提振美股。该公司此前称其首批iPhone 7 Plus全球售罄。

除了美联储，日本央行也将在下周召开会议。由于此前没有实现2%的通胀目标，届时日本央行会对其刺激措施进行全面评估。

路透调查显示，鲜有日本企业认为日本央行积极的货币刺激政策实现其所说的刺激通胀的目标，企业界认为这项政策弊多于利。

瑞士央行和英国央行均已在周四决定维持利率不变。

瑞士央行维持超宽松货币政策不变并维持对汇市的干预，并警告称依然存在重大风险。英国央行称，今年稍后仍可能会把利率调降至仅略高于零的水平。

汇市方面，美元兑日圆几未变动，报102.04日圆，周四则下跌0.3%，周线料将录得0.6%的跌幅。

美元指数持稳于95.277，周线可望持平。

欧元持稳于1.124美元，周线亦将持平。

油价周四因风险胃纳抬头而一度劲扬2.5%，今早又告拉回。

布兰特原油及美国原油均回跌0.5%，分别报在每桶46.35美元及43.68美元。

金价周四因风险胃纳重现而下跌0.7%，今早则小幅上扬。现货金小涨0.1%至每盎司1,314.74美元，但周线仍下跌约1%。(完)