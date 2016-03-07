亚股触及两个月高点 美国强劲就业数据缓解衰退担忧

路透东京3月7日 - 亚洲股市周一触及两个月高点，延续上周的大涨势头，此前美国公布的就业数据表现乐观，油价和大宗商品也出现反弹。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%，现在已经收复自2016年初以来的约80%跌幅。

日经指数.N225跌0.4%，交易商获利了结，因担心日圆上涨，且周二将公布第四季国内生产总值(GDP)修正值。修正值料显示经济萎缩幅度略比初值严重。

中国市场小幅上涨，此前国家总理李克强周六公布新的五年计划，其中包括平均经济增长目标为6.5-7%，今年财政赤字与GDP之比小幅提高至3%。

“中国投资者完全没有预期会有大规模财政刺激举措，所以也没有失望情绪。财政刺激举措的传闻主要来自外国投资者，”TS China Research总裁Naoki Tashiro称。

沪综指.SSEC上涨0.5%。Tashiro还称，中国股市创业板指数上涨4%，此前李克强没有提到放开首次公开发行(IPO)。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周五也触及两个月高点，上周创下去年10月以来的最大周线涨幅。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加24.2万个，市场预计为增加19万，就业参与率连续第三个月上升。

乐观的就业报告，加上上周公布的数据显示美国制造业出现复苏迹象，这些都缓解了对低油价和美元走强可能导致美国经济陷入衰退的担忧。

“美国就业数据帮助缓解了对美国经济过度悲观的看法。美国经济前景好转支撑了各种高风险资产，”Sumitomo Mitsui Asset Management的资深策略师Masahiro Ichikawa说。

但另一方面，2月平均时薪意外下降0.1%，1月为增长0.5%。这表明美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以在更长一段时间之后再度升息。

美国利率期货目前预期美联储年底前只会加息一次，实际上预计3月不会加息。

美国10年期公债收益率周五升至一个月高位1.902%，但仍低于12月美联储加息时触及的约2.25%水准。

这限制了美元兑其他货币的魅力。美元指数.DXY跌至近两周低位97.019，最新报97.349.

欧元兑美元周五升至一周高点1.1043美元，最新报1.0992美元。

对欧洲央行料在周四扩大刺激举措的预期令欧元承压。

日圆兑美元持平，报113.88日圆。

商品货币澳元兑美元触及上周五所达五个半月高点0.7444美元，最新报0.7414美元。

“继周末期间中国召开全国人大会议后，澳元/美元在亚洲市场早盘的清淡交投中有所回落。目前人大会议没有重大惊喜消息传出，”澳洲联邦银行外汇策略师Joseph Capurso在给客户的报告中称。全国人大会议会期12天。

中国总理李克强周六表示，为了保持经济增长，要做打硬仗的充分准备，同时要增加就业，对低效行业进行改革。

中国财政赤字相当于国内生产总值(GDP)3%的目标高于上年的2.3%。但部分投资者估计赤字更高，2015年的实际比例或在3.5%左右。

油价触及近三个月高位，在上周涨约10%的基础上续涨，交易商了结空仓。

布兰特原油期货升至每桶39.50美元高点，为12月中以来最高水平，较2月触及的12年低点高出近三分之一。(完)