亚股上扬 美国非农就业报告降低9月升息机率

路透东京9月5日 - 亚洲股市周一上涨，此前公布的美国就业报告逊于预期，促使投资者削减对美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早可能在本月升息的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续早盘涨势，中午时上涨1.4%。

日本股市日经指数.N225大涨1.1%至三个月高点，即便在日本央行总裁黑田东彦暗示该行准备进一步宽松政策而美元兑日圆仍下滑的情况下。

上周五美国公布的非农就业报告显示，8月新增15.1万个就业岗位，7月上修后为增加27.5万个就业岗位。路透调查的经济学家预计，上月增加18万个工作岗位。

“重要的不是市场是否认为这是个强劲的就业数据，而是美联储官员是否这么认为，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。他指出美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)上月底表示，美国就业市场接近充分就业。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大幅升息。

美国联邦基金利率期货价格显示，投资者认为9月升息概率为20%左右，年底前升息概率超过60%。

纽约梅隆银行资深全球市场策略师Marvin Loh预计，美联储要到12月才会升息，届时他们可以再参考另外三份就业报告，以及美国第三季经济增长报告的情况。

“我们还要说，我们之前几年都轻信了美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会在9月采取行动，我们不会再掉进这个陷阱了，”Loh写道。

市场也在继续观察杭州20国(G20)峰会的情况。

中国国家主席习近平周日在峰会开幕式上表示，世界经济正受到不断加剧的保护主义以及金融市场“高杠杆”运作带来的威胁。

美元兑日圆跌0.3%至103.66日圆，回吐了周五部分涨幅。周五曾一度涨至104.32日圆，创7月29日以来最高。

日本央行总裁黑田东彦在一个论坛上说，日本央行本月稍晚进行的全面政策检视不会导致撤出宽松政策。

他未理会市场对于该央行已达到政策极限的担忧。强调日本央行有进一步下调负利率的空间，尽管他承认政策有其自身风险。

“对任何一种政策来说，都没有免费的午餐。即便如此，只要总体上对日本经济而言是有必要的，我们就应毫不犹豫地推进(额外的宽松政策)，”黑田东彦称。

欧元兑美元涨0.1%至1.1164美元，欧洲央行周四将公布最新利率决定。

多数分析师预计欧洲央行将维持政策不变，不过也有一些分析师认为，欧洲央行有可能会扩大其资产购买计划。

澳洲央行将在周二公布政策决定。33位受访分析师均预计该央行会维持政策不变，金融市场显示降息的可能性很小。

原油价格微跌，抹去上日部分强劲涨幅，因担心全球石油供应过剩。

布兰特原油下滑0.6%报每桶46.55美元；美国原油亦跌0.6%至每桶44.16美元。

两项合约上日大涨3%，但上周布兰特原油跌6%，为五周来最大单周跌幅，美国原油跌近7%，亦为八周最大单周跌幅。(完)