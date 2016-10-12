美国财报季疲弱开局拖累亚股下跌 美元上涨

路透东京10月12日 - 亚洲股市周三触及三周低点，之前美国企业财报季黯淡开局打击美股；美元和美债收益率都触及数月高位，因对美联储12月加息预期升温。

英镑在震荡交投中从低位反弹，但对硬退欧的担忧可能令英镑承压。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%，日股日经指数期货下滑0.6%。

美股标准普尔500指数.SPX周二下挫1.2%，接近一个月低位，自6月以来首次跌破主要支撑位100日移动均线。

美国铝业(AA.N)暴跌11.4%，因公司季度获利低于预期，且下调营收预估。

全球公债收益率上升，亦打击投资者的风险情绪。

“公债收益率上升将是未来三个月左右的市场主题。举例来说，有臆测认为欧洲和日本央行均可能开始缩减刺激计划，”摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。

“通胀预期正在因油价和美国薪资成长而上升。我们预期油价不会触及80或90美元，但即使保持在50美元左右，也比去年水准高出约10%，这会带来通胀压力。”

投资者益发确信，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月升息，避免在距离总统大选还剩不到一周时间的11月会议上加息。

美国10年期公债收益率升至1.781%的6月初以来高位。

美国利率期货市场走势反映出，12月前升息的机率约为75%，与过去几天的情况基本一致。

“市场长期以来一直依靠对当局出台货币刺激举措的预期；但随着全球债券收益率上升，情况已经发生变化。利率将走升，而每股盈余(EPS)将下滑。这显然对股市不利，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

美国升息前景帮助提升美元指数触及七个月高点。

该指数报97.476，周二一度高见97.758，突破了7月高点97.569。

欧元兑美元触及两个月低点1.1049，最新报1.1054。

因美元走强，人民币继续走软，在岸人民币兑美元跌至六年新低6.7230，离岸人民币交投在自1月以来的最低点附近。

日圆兑美元几无变动，报103.42。

英镑兑美元在亚洲时段清淡的交易中跳增1.5%至1.2307，之前四个交易日则累计挫跌近5%。

部分市场人士怀疑英镑受惠于彭博的一则报道，报道称英国首相特雷莎·梅已接受，应让国会对她的英国退欧计划进行表决。

“英镑在之前大跌后获得回补。但鉴于英国退欧仍是市场一大主题，因此英镑的反弹料受限。”巴克莱证券驻日本首席汇市策略师Shinichiro Kadota说。

油价小涨，持于本周稍早所及的一年高点附近，投资者等待石油输出国组织(OPEC)国家与非OPEC产油国会议。该会议将讨论限产以结束全球油市供应过剩。

布兰特原油期货在亚洲市场上涨0.3%报每桶52.59美元，逼近周一所及的53.73美元高位。(完)