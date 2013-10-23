亚股缩减涨幅 美国就业报告疲弱令美元承压

* 日经指数走势逆转下挫1%，因日圆兑美元跳升

* 澳洲股市缩减涨幅，澳元在澳洲CPI数据出炉后攀升

* 美国公布令人失望的就业报告后，美联储缩减刺激政策的时间预期推迟到明年

* 美国10年期公债收益率处于7月以来低点

路透东京10月23日 - 亚洲股市周三早盘缩减涨幅，美元兑欧元则挫至两年新低，因此前美国公布的就业报告令人失望，市场不再预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在明年之前缩减刺激政策。

日经指数.N225下跌1%，受到日圆走强的打击，不过大盘指数稍早曾触及三周半高点。

澳洲股市略微上涨，之前触及五年高点。此前公布的数据显示，澳洲消费者物价指数(CPI)升幅大于预期，削弱了对于澳洲央行再次降息的预期，数据公布后股市削减涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS脱离盘中高位，但守在平盘略上方；获利了结打压韩国股市.KS11脱离稍早触及的逾26个月高位。

“美国经济成长放缓，长期而言是全球市场的一大担忧因素，”IM Investment & Securities分析师Kang Hyun-gee称，“但短期来看，延长流动性支持举措将利好股市。”

美国标准普尔500指数E-mini期货略微下跌，标普500指数.SPX周二在纽约市场收于纪录高位。

美国9月非农就业岗位增长14.8万个，增幅不及预期。8月就业岗位增幅向上修正，但7月则下修至2012年6月以来最小增幅。

该报告暗示经济早在美国财政僵局前就在失去动能，外界因而相信美联储会决定暂缓缩减刺激举措。美国财政僵局导致政府部分关门逾两周。

“鉴于9月就业报告的温和基调，我们对美联储开始缩减购债的预期时间从今年12月推迟至明年3月，”巴克莱在给客户的报告中写道。

周二的路透调查显示，美国初级交易商大多认为美联储要到明年3月才会开始缩减购债。

**美元承压**

美元兑日圆大跌0.6%至97.55日圆，据称日本出口商抛售美元，触发了97.70日圆处的止损单。

欧元兑美元报1.3786美元，稍早在EBS电子平台上高见1.3793，为2011年11月来最高。

美元指数.DXY最新报79.157，稍早跌至八个月来最低的79.141，距离2月触及的2013年低点78.918不远。

澳元小幅走低，在澳洲CPI报告公布后，澳元曾跳涨约0.0025美元。

十年期美国公债收益率下滑至2.494%，为7月末以来最低，周二在纽约时段收报2.512%。

商品方面，美国原油近期供应过剩的疑虑，推低了原油期货约0.5%，来到每桶97.86美元。

LME期铜自近一个月高点下滑，因美国就业报告印证了铜的疲弱基本面前景，促使交易商锁定获利，铜价下跌1%至每吨7,260美元。

现货金小跌0.1%至每盎司1,338.54美元，在美国就业报告出炉后曾一度触及四周高位。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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