亚股上扬美元受压 因美国就业数据令人失望

* 日本日经指数上扬，韩国股市触及逾两年高点

* 澳洲股市续涨，澳元在CPI数据公布后扬升

* 美联储缩减刺激措施预期时间推迟至明年，因就业数据令人失望

* 美国10年期公债收益率触及7月以来低点

路透东京10月23日 - 亚洲股市周三上涨，美元兑欧元徘徊在两年低点附近，此前美国公布令人失望的就业数据，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激措施的预期时间推延至明年。

澳洲股市上涨0.3%，触及五年高点。澳元跳升约0.0025美元，此前公布的数据显示，澳洲消费者物价指数(CPI)升幅大于预期，削弱了对于澳洲央行再次降息的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬约0.3%，韩国股市.KS11触及26个月最高水准。

“美国经济成长放缓，长期而言是全球市场的一大担忧因素，”IM Investment & Securities分析师Kang Hyun-gee称，“但短期来看，延长流动性支持举措将利好股市。”

美国标准普尔500指数E-mini期货下跌约0.1%，标普500指数.SPX周二纽约市场收于纪录高位。

美国9月非农就业岗位增长14.8万个，增幅不及预期。8月就业岗位增幅向上修正，但7月则下修至2012年6月以来最小增幅。

该报告暗示经济早在美国财政僵局前就在失去动能，外界因而相信美联储会决定暂缓缩减刺激举措。美国财政僵局导致政府部分关门逾两周。

“鉴于9月就业报告的温和基调，我们对美联储开始缩减购债的预期时间从今年12月推迟至明年3月，”巴克莱在给客户的报告中写道。

周二的路透调查显示，美国初级交易商大多认为美联储要到明年3月才会开始缩减购债。

**美元承压**

美元兑日圆小跌，报98.10日圆，兑其他货币依然承压。欧元兑美元报1.3779，略低于周二创下的2011年11月以来高位1.3792美元。

美元指数.DXY最新报79.249，周二一度跌至八个月低点79.182，接近2月触及的年内低点78.918。

美国指标10年期公债收益率微跌至2.507%的7月底以来低位，之前在美国市场收报2.512%。

商品市场方面，对近期内美国原油供过于求的担忧推动美国原油期货下跌约0.1%至98.24美元。

现货金近持平于每盎司1,339.55美元，在非农就业报告出炉后一度升至四周高位。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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