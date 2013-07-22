亚洲市况近期震荡 券商却难展欢颜

图为日元、人民币和美元现钞。 REUTERS/Truth Leem

路透香港7月22日 - 券商交易部门通常热爱剧烈波动的市况，但是亚洲市场最近的大幅波动，却让券商高兴不起来，因为随着美国量化宽松措施的终点在望，投资者对亚洲市场的重新评估十分不利。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)以及其他主要央行近年来采取大规模货币刺激政策，为新兴市场的高收益率债券等投资提供了廉价资金。

然而，随着美联储表示可能将开始撤回刺激政策，以及中国和印度经济大幅放缓，投资者不希望在融资成本高涨时还持有高风险资产。

“市场目前承压，基本流动性已经不再，”一家美系银行驻香港的亚洲固定收益交易部门负责人称，“所以现在进入新兴市场有点像是去接往下掉的刀子。”

中国上个月发生钱荒，印度卢比跌至历史低位，以及美元持续走强，更让投资者不敢买进，而交易量也在下滑。

“亚洲外汇市场或固定收益领域，我们几乎没见到机构投资者资金流入，”这位交易商说。

“大多数客户处于观望，等待市场进一步下跌的时候再进场。”

即使市场波动加剧，亚洲资金池缩水却全面冲击到各类资产的成交量。由于金融危机之后亚洲带动着全球经济，银行业纷纷在亚洲拓点，这让银行业者甚感忧心。

通常，大型投行交易营收是管理股票上市或并购谘询等其他业务的二至三倍。

亚洲地区(除日本以外)股市图表：(link.reuters.com/zak79t)

印度债市及股市资金流动图表：(link.reuters.com/gyz56t)

**成交量下降**

亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS5月和6月下跌超过17%，但后来即从低位反弹8%。期间有10个交易日指数波幅远高于平均值。

但亚洲证券交易所成交量已低于均值，而汇市及二级市场债券交易也减少，因追逐收益率的风潮突然踩了刹车。

上周，港股成交金额创今年最低单周水平。同时，韩国三年期公债期货.VMF.KTB单周成交量也逼近今年最低。

美银美林对基金经理的调查显示，美联储准备缩减刺激计划，以及中国经济增速降至20年低位，已促使基金经理对新兴市场的股票配置降至12年来的最低位。

随着投资气氛骤然转变，之前购买新兴市场国家本币债券而没有对冲的外国投资者，遭遇新兴货币贬值和市场波动性急剧攀升的双重打击。

以印度为例，今年前五个月，受到汇率稳定、波动率较低和收益率相对较高的吸引，外资争相购进印度公债，累计买入了约50亿美元的公债。

然而，自6月以来，有近80亿美元的资金撤离印度公债市场，因印度卢比剧烈下挫，抹去了持有印度公债所带来的所有收益。

但即便经过这么激烈的资金外逃，在亚洲市场建仓似乎仍有一些风险。

瑞银估计，2009年以来，累计流入新兴债市和股市的资金规模平均只较峰值低13%，暗示短期内可能还有更多资金外流。

“上月在中国看到的信用市场错配现象，吓跑了投资者。现在就像是不小心露出了马脚，”贝莱德亚太地区基础股票部主管Andrew Swan表示。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)

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