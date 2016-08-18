（更正）亚股上扬但美元下跌 美联储会议记录暗示不急于加息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
(更正：因译文有误，文中第九段应为“10年期澳洲公债收益率(殖利率)AU10YT=RR小幅下跌至1.92%”非“小幅下跌1.92%”)
路透香港/东京8月18日 - 亚洲股市周四上扬，美元走疲接近两个月低点，之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布会议记录显示决策者不急于加息。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，在过去两个月已涨14%后，投资者继续加仓。
科技股尤其是腾讯(0700.HK)和联想集团(0992.HK)领涨。
恒生指数.HSI涨1%，在亚洲股市涨幅居首；美联储谨慎前景推动日圆上扬，进而拖累日经指数.N225跌0.5%。
周三美联储公布7月会议记录显示，决策者基本对美国经济前景和就业市场持乐观看法。但他们也表示，希望“维持各种政策可能性”，唯恐未来雇佣步伐放缓或许会表明短期内不应升息。
市场人士将此会议记录解读为略微有利冒险意愿，因美联储对下次加息时机的看法仍分歧。期货合约略微下滑，暗示对美国加息的预期减弱。
“美联储内部对于何时升息明显存在严重分歧，”IG市场分析师Angus Nicholson写道。
债市对美联储会议记录持谨慎乐观态度，iShares iBoxx美元高收益企业债上市交易基金(ETF)料将创下一年新高。
10年期澳洲公债收益率(殖利率)小幅下跌至1.92%，自2015年底以来已下跌约100个基点。
外汇市场上，美元兑日圆跌0.5%至99.71日圆，接近周二触及的英国公投退欧后低位99.55日圆。
欧元兑美元小升0.2%至1.131美元，本周料将上涨超过1%。
美元指数下跌0.1%至94.49，本周迄今下跌约0.7%，此间曾于周二触及七周低位94.426。
美元受美债收益率下跌波及，美联储会议记录公布后，隔夜市场美债收益率随之下滑。
不过美元贬值为原油等大宗商品提供额外扶助，尽管油价早盘因沙特(沙乌地)阿拉伯产量可能创新高而下跌。
0050 GMT，布兰特原油期货报每桶49.67美元，较上日收盘下滑0.18美元。
美元下跌也令铜价收复些许跌幅，期铜本周稍早因美元升值而下滑。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.25%至每吨4,786美元，周三收跌0.8%。(完)
(编译 李爽/汪红英/王琛/陈宗琦；审校 王丽鑫/许娜/张若琪/白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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