美联储官员鹰派观点导致亚股下跌 油价接近八周高位

路透新加坡/东京8月19日 - 亚洲股市周五回落，而美元自近八周低位处微幅上涨，因部分美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员重申未来数月升息可能。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.6%。

该指数本周一度触及一年高点，但周线料将下跌0.3%。

日股日经指数.N225回吐稍早涨幅，目前下跌0.1%，本周周线料下跌2.6%。

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11也回吐稍早涨幅，目前跌0.1%，本周周线料上涨0.1%。澳股涨0.2%，本周料累计下跌0.2%。

中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均下跌0.2%，但本周周线仍分别上涨1.9%和1.6%。

美国股市周四竭力维持涨势，此前沃尔玛(WMT.N)公布的获利及财测出色，而油价走高带动能源板块上涨。

纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯的鹰派言论，令美元恢复上涨。

美元曾一度跌至6月24日以来最低位，本周稍早公布的美联储7月会议记录称决定升息前需要观察更多数据。

“对于美联储何时进行下一轮升息存在一些意见分歧，美联储7月会议记录呈现的是相对鸽派的前景，但地方联储总裁威廉姆斯和杜德利在压制看起来过于鸽派的市场预期，” 安保资本(AMP Capital)投资策略负责人Shane Oliver在报告中写道。

杜德利本周稍早表示，美联储9月可能加息，周四的讲话又强化了他的鹰派立场。

威廉姆斯也暗示支持未来数月加息，警告等太久加息可能会使经济过热。威廉姆斯今年在美联储没有投票权，但考虑到他与美联储主席叶伦长久以来的关系，外界认为他的观点颇具影响力。

美元指数涨0.2%报94.367，本周跌1.4%。

美元兑日圆涨0.4%报100.23日圆，本周或跌1.1%。

欧元兑美元下滑0.2%报1.13320，隔夜市场触及1.1366，为6月24日以来最高。欧元本周有望录得1.6%的涨幅。

油价本周大涨，受主要出口国可能重启冻产会谈的预期提振。

布兰特原油回跌0.1%至每桶50.84美元，周四一度大涨2.4%至八周高点51.05美元。油价周线料劲扬8.3%。

美国原油周五续涨0.1%至每桶48.28美元，接近隔夜所及的六周高位48.38，周四一度劲扬3.4%，周线料大涨8.5%。

这两项指标期约已从八月初低点大涨超过20%。

这波迅猛的涨势已令油价处于技术面多头市场。(完)