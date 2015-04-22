日股触及15年高位 沙特结束在也门的军事行动压低油价

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京4月22日 - 日本股市周三劲扬至15年高位，因预计企业获利改善，同时油价下挫，因沙特结束在也门的军事行动，缓解了中东紧张局势。
日股日经指数.N225上涨1.1%至2000年4月以来高位，因外资冀望日本经济复苏改善、企业获利增加，从而买进日股。
亚洲地区股市涨跌互现，韩国综合股价指数.KS11涨0.5%，中国内地和香港股市也告上涨。澳洲、马来西亚和印尼股市均下跌。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
亚洲股市从中国刺激信贷和应对经济放缓的举措中寻获支撑。中国央行周日下调存款准备金率，为两个月内第二次下调。
“中国最近几周在监管、经济和政治方面出台一系列政策。虽然并非所有消息都利好股市，但我们认为这些动态在中期而言对中国有利，”Brown Brothers Harriman在给客户的研究报告中写道。
美国股市隔夜涨跌互现，道琼工业指数.DJI因公司财报平淡而下跌。Nasdaq指数.IXIC收盘接近历史高位，之前有生物技术公司公布并购意向。
汇市方面，欧元兑美元基本持平于1.0720美元，隔夜波动较大，波动区间介于1.0660-1.0782。
对于资金告急的希腊可能发生债务违约的担忧，本周对欧元造成严重打击。欧元区财长没有对希腊财政改革设定最后期限，缓解了欧元的部分压力。
希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周二认为有迹象显示希腊和债权人趋于一致，这扶助欧元，不过市场仍然谨慎。
“取得明显进展的机率仍然渺茫，因为希腊若不拿出可行改革计划，德国就拒绝释放更多救援金，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien在一份报告中称。
美元兑日圆持稳在119.70日圆，隔夜上涨0.4%。
澳元兑美元上涨0.6%，报0.7758美元，因澳洲的主要通胀指标略高于预估，给央行在5月降息的预期降温；此前三个交易日澳元连续下跌。
原油扩大跌幅，因沙特阿拉伯周二宣布结束针对也门胡塞武装一个月来的空袭行动，该声明缓解了中东的紧张气氛。
布兰特原油下跌0.7%，报每桶61.65美元，隔夜大跌逾2%。(完)
(编译 许娜/王颖/王丽鑫/李春喜 审校 戴素萍/张涛/王洋/高琦)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。