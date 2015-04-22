日股触及15年高位 沙特结束在也门的军事行动压低油价

路透东京4月22日 - 日本股市周三劲扬至15年高位，因预计企业获利改善，同时油价下挫，因沙特结束在也门的军事行动，缓解了中东紧张局势。

日股日经指数.N225上涨1.1%至2000年4月以来高位，因外资冀望日本经济复苏改善、企业获利增加，从而买进日股。

亚洲地区股市涨跌互现，韩国综合股价指数.KS11涨0.5%，中国内地和香港股市也告上涨。澳洲、马来西亚和印尼股市均下跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。

亚洲股市从中国刺激信贷和应对经济放缓的举措中寻获支撑。中国央行周日下调存款准备金率，为两个月内第二次下调。

“中国最近几周在监管、经济和政治方面出台一系列政策。虽然并非所有消息都利好股市，但我们认为这些动态在中期而言对中国有利，”Brown Brothers Harriman在给客户的研究报告中写道。

美国股市隔夜涨跌互现，道琼工业指数.DJI因公司财报平淡而下跌。Nasdaq指数.IXIC收盘接近历史高位，之前有生物技术公司公布并购意向。

汇市方面，欧元兑美元基本持平于1.0720美元，隔夜波动较大，波动区间介于1.0660-1.0782。

对于资金告急的希腊可能发生债务违约的担忧，本周对欧元造成严重打击。欧元区财长没有对希腊财政改革设定最后期限，缓解了欧元的部分压力。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周二认为有迹象显示希腊和债权人趋于一致，这扶助欧元，不过市场仍然谨慎。

“取得明显进展的机率仍然渺茫，因为希腊若不拿出可行改革计划，德国就拒绝释放更多救援金，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien在一份报告中称。

美元兑日圆持稳在119.70日圆，隔夜上涨0.4%。

澳元兑美元上涨0.6%，报0.7758美元，因澳洲的主要通胀指标略高于预估，给央行在5月降息的预期降温；此前三个交易日澳元连续下跌。

原油扩大跌幅，因沙特阿拉伯周二宣布结束针对也门胡塞武装一个月来的空袭行动，该声明缓解了中东的紧张气氛。

布兰特原油下跌0.7%，报每桶61.65美元，隔夜大跌逾2%。(完)

(编译 许娜/王颖/王丽鑫/李春喜 审校 戴素萍/张涛/王洋/高琦)

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