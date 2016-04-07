日圆升值殃及日股 美元走疲助油价一臂之力

路透悉尼4月7日 - 日圆周四冲上17个月高位，殃及日本出口股；同时美元全面走疲，助油价升势一臂之力。

日圆升值侵蚀出口商获利，拖累日经指数.N225几近持平。过去两周日经指数已挫跌逾7%，并令亚洲市场人气承压。

中国.SSEC、台湾.TWII及韩国股市.KS11皆下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微幅上扬。

日圆劲升，引发日本财务省一名高层官员警告，称日圆升势为单边走势，必要时财务省将在市场采取行动。

日本央行总裁黑田东彦亦重申，如有需要，央行将进一步宽松政策，但市场似乎怀疑黑田东彦还能有更多作为。

这是导致美元/日圆跌至109.13日圆的原因之一，创下2014年10月以来低位。日圆呈全线上扬，兑欧元、瑞郎及澳元皆出现大量买盘。

交易商表示，今年稍早大家一面倒偏向看空日圆，日圆升值轧空许多投资者的仓位。

美元本身同样走软，因美联储最新会议记录显示许多决策者对未来升息态度偏向谨慎。

美元指数报94.411，接近10月以来低点。

欧元持于1.1400美元，距离近期的五个半月高点1.1437不远。美元兑瑞郎同样接近五个半月低位，报0.9555瑞郎。

美元下跌促使油价扩大涨幅。因美国原油库存意外大减而且投资者对是否达成冻产协议怀有疑虑，隔夜油价跳涨5%。

布兰特原油期货周四上升0.27美元至40.11美元，较周二触及的一个月低点37.27美元大幅反弹。美国原油期货上升0.36美元至38.11美元。

油价上涨提振能源类股，且给美国股市带来支撑。道琼工业指数.DJI周三收高0.64%，标准普尔500指数.SPX上涨1.05%，Nasdaq指数.IXIC升1.59%。

美联储会议记录显示，在面临全球不确定性的情况下，很多委员不愿进一步升息。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三尾段的讲话也支撑了这一点。这扶助风险人气。

澳洲西太平洋银行经济学家Elliot Clarke称，“从3月会议记录可看出，尽管美联储对于本国经济进展情况仍满意，但是对于全球经济状况及其对美国和美元的影响却要忐忑的多。”

“在对全球经济前景信心增强之前，他们更乐意按兵不动。”

市场早已押注暂停升息将延续较长时间，联邦基金利率期货暗示，美联储6月升息概率为五分之一，圣诞节前仅有一次升息。(完)