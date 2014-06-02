美股创新高及中国数据助推日股领涨亚洲 欧元走势堪忧

路透东京6月2日 - 周一亚洲股市上涨，受助于中国制造业数据向好以及美国股市再创纪录收盘高点。欧元兑美元守住近期涨幅，但仍走势不稳，因本周稍晚欧洲央行将举行市场瞩目的会议。

日经指数.N225上扬1.8%，澳洲指标股指涨0.3%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS基本不变。大中华区市场周一因节假日休市。

“风险偏好上升，主要由于中国公布经济数据亮丽，但本月走势可能还要看本周美国非农就业报告等其他经济数据表现，“大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，5月制造业采购经理人指数(PMI)自前月的50.4升至50.8，高于路透调查预估中值50.6，强化中国经济正在重获动能的观点。

数周来外界一直臆测，欧洲央行周四料通过放宽货币政策来刺激经济。欧元上周跌至三个半月低位，不过股市等风险资产应获得提振。

欧元兑美元 EUR= 几无变动，报1.3626，之前在上周尾段从2月13日低点1.3587反弹。

美元兑日圆 JPY= 小升0.2%至102.04，周五部分因为美国公债收益率(殖利率)小幅上涨而反弹。

周五道琼工业指数和标普500指数借力近期风险资产扬升之势，双双收于纪录高位。

不过美股涨势温和，因美国数据喜忧参半，且投资者将关注周五的非农就业数据，以确认美国经济复苏正处于轨道上。

美国就业数据对公债市场的影响也会受到关注。5月债市扬升，拖累指标公债收益率降至11个月低位，并打压美元。

大宗商品方面，铜价上扬，受益于中国的季节性买需，该国制造业报告乐观提振了市场人气。MET/LCN

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 CMCU3 上涨0.6%，至每吨6,885美元。伦铜5月累计上扬3.1%，为12月以来最大单月涨幅。

“采购经理人指数(PMI)开始回升，无疑是个好兆头，表明中国微调政策正开始产生些许助力，而这利好工业大宗商品，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。

“不过，我们可能还无法过于兴奋--需要持续关注其它部分指标。汇丰(PMI)已经改善，但仍略微疲软。你可能希望看到这些指标更为全面性的改善。”

金价周一连续第五个交易日下跌，创11月以来最长连跌记录，因全球股市上扬及亚洲实货需求疲弱损及投资者对黄金的兴趣。现货金 XAU= 报每盎司1,247.95美元，距离上周五所及四个月低位1,241.99美元不太远。(完)

(编译 朱晓军/李爽/王翔琼/许娜；审校 郑茵/孙茉莉/白云/张明钧)

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