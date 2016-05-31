焦点：投资者对美国升息及中国经济疑虑重重 挥手作别亚洲市场

图为新加坡中心商业区一景。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡5月31日 - 出于对中国经济的担忧，全球投资者已大量抛售亚洲股票，而对美国联邦储备委员会(美联储)升息更趋积极的忧虑，又迫使他们卖出亚洲债券和货币。

汇丰控股数据显示，5月1-24日期间不包括日本的亚洲股市净流出32亿美元，为1月以来最大流出规模。而直到3月时还有大量外资涌入的印尼和韩国债市，现在正逆转资金大量流入的势头，同时亚洲货币的跌势也相当凶猛。

一些市场人士认为外资逃离亚洲资产有些过头，因为自2013年出现“美联储缩减购债恐慌(taper tantrum)”以来，决策者已经卓有成效地加强了对资金外流的防范。但在其他人看来，在中国实体经济健康引发普遍忧虑的环境下，对于汇率波动的忧虑加剧，还有美联储政策检讨的不安。

“如果美联储6月加息，很可能正赶上中国经济走弱，这或许意味着人民币再度开始贬值，”汇丰驻香港的亚太股市策略师Herald van der Linde说。

“可能导致出现这样的情况：所有人喜忧不定，市场下滑5-10%。”

受益于美联储的温和言论、商品价格企稳以及中国经济将反弹的希望，1月末至4月底期间MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨19%。

而此后该指数下跌了5%并于5月24日触及12周低点。这波跌势让人想起美联储去年12月进行10年来首次加息后的抛售情况。

此番下跌也让一些人感到惊讶，因为亚洲经济体相较拉美等新兴市场区域还是比较健康的。

过去两年来美元指数.DXY已经累计上涨20%，暗示亚洲货币可能已经消化了美国升息因素，有鉴于此，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的下跌空间或有限。

尽管如此，不少资产管理机构还是预计新兴市场会进一步疲软，因此作了相应布局。

例如德意志资产管理(Deutsche Asset Management)预计今年下半年新兴市场还会出现下跌，因此避开购买亚洲资产。

“市场看法产生分歧，一方面有人认为现在是时候买入新兴市场资产，另一方面则有人觉得中国数据回暖态势难以为继、美国利率将上调、新兴市场资产被高估，”德意志资产管理首席投资官Sean Taylor称。截至去年12月底为止，该公司管理的资产达8,460亿美元。

4月中国经济数据疲软，点燃对该国财政刺激举措效力和可持续性的质疑。

中国股市今年迄今下挫近20%，为亚洲表现最差。

对债券投资者而言，亚币贬值还不是唯一令人担忧的：通胀低迷、央行指标利率处在低位都意味着获利空间不如其它新兴市场。

例如，印尼以卢比计价的公债市场在截至4月的一年获得大约50亿美元海外投资，但5月迄今已流出6.7亿美元左右。

虽然投资者预计印尼央行可能会进一步降息125个基点，但卢比自上周以来急跌3%或许会让当局有理由暂停行动，也让投资者有理由退避三舍。

“这里仍有很多担忧，”先机环球投资的投资主管Oliver Lee称。该公司管理着373亿美元资产。

“美元再度走强及中国刺激放缓的担忧或许是短期内的不利因素。”(完)