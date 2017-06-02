MSCI明晟全球股市指数创纪录高位 因数据乐观提振信心

路透东京6月2日 - 全球股市周五触及纪录高位，亚洲市场升至逾两年最高点，因美国制造业和就业数据乐观、欧洲制造业活动也快速增长，提升投资者的乐观情绪。

MSCI明晟全球市场指数触及纪录高位，本周以来上涨0.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%，韩股领涨，日股日经指数.N225升破两万点关口，为2015年12月以来首见。

“市场人气非常好。美股的强劲表现也让日经指数搭上顺风车，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa说。

美股波动率指数降至10以下，接近上月触及的10年低点，进一步显示投资者相信市场至少将暂时保持稳定。该指数衡量股市的隐含波动率，通常被视为一项投资者恐慌指标。

美国供应管理协会(ISM)数据显示，美国5月制造业指数小幅上升至54.9，且略好于预估。

民间就业服务机构ADP Employer Services表示， 美国5月民营雇主新增253,000个就业岗位，高于分析师们的预期的增加185,000个。

就业数据表现弥补了汽车销售数据疲软的影响，也让市场看好1230GMT将公布的官方就业数据。

最新数据公布后，亚特兰大联邦储备银行调高其备受关注的GDP Now预测值，预估4-6月GDP环比年率为成长4.0%，之前为3.8%。

美国经济强劲成长的前景，促使交易员已几乎完全消化美联储6月13-14日会议将升息的预期。市场亦预期年底前可能再升息一次，时间可能在9月。

受此影响，美元在汇市回升，但交易员表示，美国政局疑虑可能抑制美元涨势。

美国FBI前局长科米下周四将在一场听证会上就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向一个参议院小组作证，这或将加大美国总统特朗普面临的困难。

“人们或许在等待非农就业数据，又或许是看得更远，要聚焦在政治不稳定性和下周的听证会上，”法国兴业银行外汇业务负责人Kyosuke Suzuki说道。

美元兑日圆目前上涨0.3%至111.65日圆，扩大了自周三触及近两周低点110.485日圆之后的反弹势头。

欧元下滑至1.1217美元，周四一度触及一周多高位1.1257美元。

IHS Markit报告称，欧元区5月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至57.0，高于4月的56.7，也是2011年4月以来最高。

经济进一步回升的迹象可能促使欧洲央行在6月8日召开的会议上发表更为乐观的看法。路透对经济分析师的调查显示，欧洲央行6月8日会议上对经济的看法料将略为更加乐观，有可能将经济风险评估调升至风险平衡，或是开始讨论调整原本倾向放宽政策的立场。

其他外汇市场，离岸人民币兑美元下滑0.5%，上日曾创下10月来最高。

人民币兑美元从周四高点6.7245回落至6.7868。

人民币自上周以来大幅走高，当时穆迪下调了中国的债信评级，中国当局宣布他们在调整人民币兑美元中间价模型。

外界认为，调整中间价模型表明中国将不再容忍人民币兑美元大幅贬值，要使人民币保持涨势。

油价受当前全球供应过剩忧虑的拖累下跌，尽管美国原油库存下降幅度超过预期。

布兰特原油跌0.5%至每桶50.39美元，接近周三触及的三周低位49.81美元。(完)