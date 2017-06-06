美元触及七个月低位 股市和油市因谨慎情绪而回落

路透新加坡6月6日 - 中东紧张局势升级、前美国FBI局长科米即将作证、英国大选以及欧洲央行本周会议，周二均拖累亚洲股市、油市和美元。

油价在短暂反弹后回落。沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)实力最强大的成员国这样断交是前所未有的情况。

“潜在风险是，卡塔尔可能将此视为不鼓励其遵守产量限额，”期货经纪商FXTM的Jameel Ahmad表示。

卡塔尔股市隔夜下挫逾8%，触及2016年1月以来最低水平。

美国原油期货周二跌0.6%至每桶47.12美元，周一跌0.55%。

布兰特原油期货跌0.6%至每桶49.17美元，延续了周一下滑1%的跌势。

美元指数触及七个月低点，美国前FBI局长科米周四将在国会作证。

据报导，科米计划就他与美国总统特朗普的对话作证。特朗普在对话中施压科米放弃对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)的调查。弗林因未披露与俄罗斯官员的接触而被解雇。

“在周五非农就业数公布后，美元已处于守势，目前因科米作证面临潜在地缘政治风险，”道富银行东京分支的经理Bart Wakabayashi。

美元指数跌至11月美国大选以来最低，最新跌0.2%至96.623。

美元兑日圆下跌0.6%至109.85日圆，接近稍早触及的六周低点。

周一公布的数据显示，美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少。这也打击美元。

美元也因欧元走强而承压，外界寄望欧洲央行(ECB)周四会议上将采取不那么温和的论调，欧元受到提振。

上周有四名了解欧洲央行讨论情况的消息人士对路透表示，央行决策者在6月8日开会时可能对经济抱持一种更加正面的看法，甚至会讨论放弃一些在有需要时出台进一步刺激政策的承诺。

欧元兑美元周二升0.1%至1.127。

英镑兑美元周二也升0.1%至1.292。

在伦敦周末遇袭前进行的民调显示，英国首相特雷莎·梅领导的保守党支持率仅领先工党一个百分点。

近期的其它民调显示，保守党的领先优势扩大至11-12点。

“即便特雷莎·梅刚刚够扩大多数席位优势，对于英镑而言这仍可能是利好消息，”ING外汇策略师Viraj Patel说道

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%，脱离周一触及的两年高位。

日股日经指数.N225跌0.5%，受日圆走强影响。

韩国市场因逢假期休市。

澳洲股市下挫1.1%，澳元兑美元下跌0.2%报0.7471，此前数据显示澳洲第一季经常帐赤字降至逾15年最低，但仍令一些原期望出现经常帐盈余的投资者失望。

投资人现正等待周二稍后澳洲央行的政策决议，市场普遍预料澳洲将维持利率于纪录低点1.5%不变。

中国股市.CSI300和香港股市.HSI逆势上涨，分别升0.1%和0.3%。

美国股市周一下跌，主要股指跌幅在0.1%-0.2%；苹果(AAPL.O)下挫领跌道琼工业指数.DJI。(完)