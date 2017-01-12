美元亚洲盘中下跌 亚股升至11周高点

路透悉尼1月12日 - 美元周四对全线跌势进行整理，此前外界引颈期待的美国候任总统特朗普记者会并未厘清未来财政政策的方向，令那些押注将提出重大刺激政策的多头失望。

然而特朗普也没提到可能对中国出口商品课征关税，这让亚洲股市松了一口气；亚洲市场原本担心会爆发全球贸易战。

这足以帮助MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.8%至10月末以来最高点。

澳股S&P/ASX 200指数涨0.3%，受助于大宗商品价格走强。沪综指.SSEC持平。

与之相反，日经指数.N225跌0.9%，日圆则因美元下滑而攀升。

美股周三收高，盘中一度走势震荡。道琼工业指数.DJI涨0.5%，标准普尔500指数.SPX涨0.28%，Nasdaq综合股价指数.IXIC涨0.21%。

医疗保健类股则没那么走运，特朗普称制药公司对药品收取高价是“未受到惩罚的谋杀”。

标普医疗保健类股指数.SPXHC收低1%，跌幅最多达1.9%。纳斯达克生物科技类股指数.NBI急跌2.96%。这两个指数均终止六日连涨。

美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，没有阐述减税和基建支出措施细节，而正是这两个因素推动了股市长达五周的大涨行情和全球债市大跌。

“当选总统特朗普自7月末以来的首场记者会，真的是给市场留下了一长串未解答问题，”西太平洋银行分析师团队写道。

“相比特朗普在11月9日胜选演讲中对市场友好、重视经济成长的‘总统’言论，这次记者会与之相去甚远，”他们补充道。

“这其中的问题在于，市场在没有任何实质政策细节的情况下，过度押注景气复苏预期。”

实际政策如何存在不确定性，令10年期美国公债收益率从上月高点2.64%跌至周四的2.349%。

同样，美元也回吐上周以来的部分涨幅。周三的走势尤其震荡，美元因特朗普记者会这一事件而大涨，以下跌来回应他对于政策的含糊其辞。

美元指数周四报101.520，此前在隔夜市场一度高见102.950。

欧元兑美元从1.0454美元低位升至1.0602，美元兑日圆则从116.87的高位跌至114.79日圆。英镑兑美元亦从10周低位1.2048反弹至1.2184。

在大宗商品市场，美国原油期货在数据显示原油库存升高后小跌。

美国原油期货继隔夜大涨近3%后，下跌0.07美元至52.18美元；布兰特原油期货则跌0.03美元至每桶55.07美元。(完)