美元受挫但债券上扬 美联储主席称坚持缓步升息

路透悉尼3月16日 - 周四亚洲早盘美元整理跌势，主权债券则录得九个月来最大涨幅。美国联邦储备委员会(美联储/FED)一如预期升息，但暗示不会加快紧缩政策的步伐。

欧元再获提振，出口民调显示荷兰威尔德斯(Geert Wilders)的反欧盟政党所获席位少于预期，平复了有关欧盟可能解体的公众担忧。

亚洲市场也感受到这种如释重负的气氛，投资者原先担心美国加快加息步伐以及欧洲更多的政治变化可能导致资金仓皇逃出新兴市场。

“美联储让大家在6月之前吃了定心丸，”CitiFX分析师Steven Englander称，“新兴市场汇市、股市和大宗商品均可买入。”

部分人似在等待，黄金、铜和石油价格均反弹，因美元下跌。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%，至2015年中以来最高水平。

美股道琼工业指数.DJI周三收涨0.54%，标准普尔500指数.SPX涨0.84%，纳斯达克指数.IXIC涨0.74%。

但日本股市日经指数.N225可能下跌，因日圆跳涨料打压出口股。期货行情JNIc1显示日股可能开低逾百点。

美联储将联邦基金利率上调25个基点至0.75-1.00%，但称进一步只会“缓步”升息。

关键的是，联储官员维持了今年还将再升息两次，明年升息三次的预期。许多人原本预期美联储会加快升息脚步。

联储声明指出，通胀目标是“对称的”，暗示在10年来通胀都低于目标后，可能有意允许物价攀升的速度略微加快。

那对债市空方来说是痛苦的消息，那些人原本因预期美联储声明偏鹰派，而建立了大量的美国公债的空仓。

**美元低迷**

两年期公债收益率跌至1.30%，隔夜下跌八个基点，为去年6月以来的最大单日跌幅。声明发布前，其收益率一度处在2009年6月以来的最高水平。

美债收益率下跌令美元折戟，美元指数跌至三周低位的100.540。

欧元兑美元触及1.0735美元，隔夜曾攀升1.2%，为去年6月以来最大涨幅。美元兑日圆同样跌势惨重，早盘跌至113.37日圆。

澳洲西太平洋银行外汇分析师Richard Franulovich指出，历史走势显示，美联储会议之后的一周里，美元与公债收益率之间存在强烈的正相关性，每次会议与会议之间点阵图的变化方向和程度也存在这样的正相关性。

“美联储及其点阵图并未发出明显的鹰派引导，这应该使美元在未来一个月处于守势，”他说。

他并称，在第一周内日圆和瑞郎的波动幅度往往最大，但对澳元和加元的影响通常要持续更久。

澳元兑美元周三大涨2%至0.7710。

美元持续疲软被视为对美元计价的大宗商品有利。

现货金涨至每盎司1,218.46美元，之前曾创下9月以来最大单日涨幅。

美国原油期货涨0.25美元至每桶49.11美元，周三为上涨2.4%。布兰特原油报每桶52.00美元，隔夜曾上涨逾1美元。(完)