（更正）亚洲股市涨跌不一 美联储因素继续打压美元下跌

（更正：译文第14段有误，改为“略微高于周五所及的五周半低点。”，非“略微高于周五所及的五周半低点100.17。”）

路透新加坡3月20日 - 亚洲股市周一在淡静交投中涨跌不一，之前美股下跌，20国集团(G20)决定放弃有关避免贸易保护主义的承诺；与此同时，美国联邦储备委员会(美联储，FED)言论也不如预期那么强劲，继续拖累美元走低。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%。

中国股市沪综指.SSEC上涨0.2%，香港股市恒生指数.HSI上涨0.6%。

澳洲股市下跌0.3%，韩国股市.KS11下跌0.5%，日本股市.N225因假期休市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周一上涨0.3%，触及逾两年来高位。

投资人对新兴市场的信心虽然降温，但仍维持正面。3月15日止当周，新兴市场股市基金连续第六周为资金净流入，但流入速度大幅减缓。根据汤森路透数据，该周净流入2.15亿美元，远低于前一周的近10亿美元。

美国股市周五持平至收低，因银行股跟随美国公债收益率下滑。

在周末于德国巴登巴登召开的会议上，20国集团(G20)财经首长会议将重申反对货币竞贬，并警告汇率波动风险。

但他们未能就保持全球贸易自由开放取得一致立场，突显全球向保护主义倾斜。

德国总理默克尔和日本首相安倍晋三周日在为汉诺威CeBIT科技展开幕时，大力提倡自由贸易，显然把矛头指向保护主义日益抬头的美国。

“基本上(G20会议结果)是美国保护主义立场的产物，特朗普对此很清楚，市场也非常明白，”悉尼Rivkin Securities全球投资分析师James Woods表示。

“更重要的是，我们看到安倍晋三和默克尔等其他领导人站出来公开支持自由贸易，目前保护主义立场仅限于美国，如果开始蔓延到其他国家就更让人忧心。”

美元未对G20会议声明做出反应，徘徊在周五所及近三周低点。美元兑日圆下跌近0.1%至112.62。

美元指数也下滑0.1%至100.17，略微高于周五所及的五周半低点。

市场聚焦本周美联储官员的一系列讲话，其中包括芝加哥联储总裁埃文斯周二和周五的两次讲话，美联储主席叶伦周四的讲话，达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)和明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周五的讲话，以及纽约联邦储备银行总裁杜德利在周六的讲话。

欧元兑美元上扬0.2%至1.0762，泛欧盟的荷兰自由党党魁威尔德斯(Geert Wilders)在选举中落败令投资者松一口气，扶助欧元周五触及近六周高位。

现在关注焦点转向法国大选，第一轮总统辩论将于周一举行。民调显示在第一轮投票中，中间派的独立候选人马克龙将以微弱优势领先极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)，随后在第二轮投票中战胜勒庞。

大宗商品方面，油价继续下行趋势，因美国原油库存持续攀升，围绕石油输出国组织(OPEC)减产对控制供应过剩效力的担忧加重。

美国原油期货跌近0.8%至每桶48.42美元。

布兰特原油期货跌0.4%至51.51美元。

美元走软提振现货金上涨0.5%至每盎司1,234.14美元。(完)