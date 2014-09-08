分析：面对美联储升息前景 亚洲市场此次与以往不同

路透新加坡9月7日 - 亚洲投资者再度面临美国可能升息的前景，但他们不再像过去一样出售股票、逃离股市，反而选择继续待在印度和韩国等相对不受全球性力量左右的市场。

之前两次分别发生在2013年5月和今年1月的市场动荡情况，说明了贸然和随意抛售股票所造成的险境。

这次投资者开始为美国最快在2015年中升息预做准备，不过对于政策还是有一定程度的谨慎态度。

其一，欧洲央行和日本央行可能很快就会挹注刺激力道，这部分可以弥补美联储撤出刺激后的空缺。

其二，美国经济成长可能令人失望，因此压低收益率，但大幅推低股市。

考虑到过去一年亚洲的变化如此之快，应对美国加息的常规做法可能已不再适宜，例如规避印尼和印度等依赖外部融资的国家。

亚洲经常帐赤字较低，债券收益率(殖利率)较高，汇率也很低。外界认为印度和印尼两国新上台的政府都较倾向于改革，亚洲股市目前受到企业获利强劲增长的支撑。

“你应该投入那些受特殊因素影响甚于全球因素的国家，”摩根大通旗下亚洲研究部主管Jahangir Aziz称，“这样一来，你就能够对冲全球风险。”

目前为止，亚洲股市和债市还处于持续六年的涨势之中。美联储和其他发达经济体祭出的大规模量化宽松政策点燃了此轮涨势。

但Aziz表示，投资者更容易感到担忧，极低波动率持续的时间长得不同寻常，以及2013年暴跌的记忆都让他们惴惴不安。

“市场或许会对美国经济成长、就业或通胀可能改善的前景提前做出巨大反应。这令人担忧，”他称。

亚洲经常帐收支图表：bit.ly/1qssqku

亚洲公债实质收益率图表：bit.ly/1oKQLwy

**选择中性交易**

与2013年和2014年初的恐慌不同的是，当前人们之所以进行投资，是基于相信美联储只有在确信经济成长转强、就业扩张以及需求和投资改善的情况下，才会加息。

“全球周期正处于这样一个阶段，传统成长型或高风险资产是投资者希望持有的，”澳洲西太平洋银行驻悉尼的首席亚洲分析师Huw McKay说，“人们不想要重回美国债券等避险资产。”

继续投资于亚洲高成长的新兴市场是更为简单的决定。

市场预期已经处于低位的美债收益率不会有什么变化，远期市场则暗示经济成长或通胀前景升幅很小或停滞。同时，股市连创纪录高点。

对投资者而言，更具挑战性的问题是确定哪只鞋最先下落，是债市还是股市。随着收益率上升，债券价格或将下跌。

“债市正在消化长期经济停滞，而股市正消化经济强劲的名义成长。其中一个要比另一个错误更大，或者甚至两者均错，”瑞银集团策略师Bhanu Baweja说。

不过，股市和债市双双大涨的快乐时光很可能会持续下去，如果基金经理人在市况真的反转以前抛出，则可能面临表现不如同业及全球指数的风险。

“你得撑到那个时候，”Baweja说。“眼下你还不能做空。”

不过，大家的共识也就到此为止。

澳洲西太平洋银行的McKay认为，印度在改善经常帐问题方面有很大进展，比起印尼要好一些。此外，如果美债收益率上升之前全球强劲成长，印度服务业出口将大大受惠。

McKay还认为这次胜利的市场，可能是像韩国这种外资可从股市无缝转进债市的国家。

“如果你同时拥有这两种以当地货币计价的资产，其实你可在资产间互相转换，而不必把货币全部换回美元，”McKay说。

摩根大通首席亚洲分析师Jahangir Aziz则警告称，现在不是寻找全球性投资标的的时候，也不要大举押注与美债收益率或者新兴市场风险有关的资产。

“印度和印尼是现在可投资的标的，”他说，并称即使出现全球性因素，两国的新政府以及可能的政策调整仍可望继续推进。

他说，投资人应慎防中国曝险过高，万一全球需求下滑，带动中国成长的出口也将跟着下降。

贝莱德亚洲股市主管较偏向对中国、台湾和韩国等北亚市场持有较多曝险，理由是它们的估值及经常帐都比较好。

“亚洲股市最近几年较少获得投资资金青睐，我们相信即使美国利率开始上升，亚洲股市还是会吸引更多资金的兴趣，”他说。贝莱德在亚洲管理的长期资产规模达3,440亿美元。(完)

(编译/审校 戴素萍/许娜/王兴亚/李婷仪/张荻/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。