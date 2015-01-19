亚洲股市多数微涨 整顿融资融券业务使中国股市受创

路透悉尼1月19日 - 多数亚洲股市周一追随美股走高，不过投资者仍然警惕中国公布的经济数据及欧洲央行的刺激政策有再令人失望的风险。

中国股市回落，部分归因于中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券(600030.SS)，海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。这也加重了市场谨慎气氛。

两融交易激增是中国股市近几个月跳涨的原因之一。券商股价开盘大跌。沪综指.SSEC跌3.9%，沪深300指数.CSI300跌4.2%。

亚洲其他股市普遍走坚，澳股指标S&P/ASX 200指数涨0.9%，日股日经指数.N225升0.6%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.4%，上探六周高位。

周日发布的数据不大有利。路透根据中国国家统计局周日公布数据测算，12月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降4.3%。虽然房地产成交量有所回暖，但大量待售房屋库存料将在2015年相当长一段时间给楼市施加压力。

中国周二还将公布第四季国内生产总值(GDP)数据，预计GDP同比增长将放缓至7.2%，这意味着全年经济增长率将低于中国政府的目标7.5%，为24年来最弱。

但本周最为重要的事件将是欧洲央行周四召开的政策会议，欧洲央行几乎肯定将推出买债计划，以抗击通缩。

消息人士对路透表示，欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。

有传闻称，该计划的规模将限制在5,000亿欧元，这几乎肯定令那些希望欧洲央行采取大胆措施的投资者感到失望。

“市场期待欧洲央行周四采取行动，目前的预期看好欧洲央行公布实施量化宽松措施，”RBC Capital Markets首席欧洲分析师James Ashley称。

Ashley预计欧洲央行不会公布将购买的公债数量，而是会提及当前目标是把央行资产负债表扩大至3万亿欧元。

但随着消费者物价下降，即使这样的规模可能也不够。

“我们认为3万亿欧元的目标在未来某一时间势必将得提高--在这样的情况下，资产购买规模也将上调，”Ashley称。

希腊将于1月25日举行大选，反对纾困的左翼激进联盟党(Syriza)可能胜选，但恐不会赢得议会绝对多数席次，这会使挑战更形巨大。

所有的不确定因素令欧元持于1.1566美元，欧元周五曾触及11年低位1.14595美元。

欧元兑瑞郎也走势脆弱，报0.9970。瑞士央行上周宣布弃守瑞郎上限，令欧元大跌17%。

美元兑避险日圆微跌至117.19，但美元指数小升至92.614。

油价持续疲弱，布兰特原油期货下跌0.42美元，至每桶49.75美元，美国原油期货下滑0.38美元，报每桶48.31美元。(完)

(编译 李春喜/许娜/张荻/于春红/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞/王颖/郑茵/李婷仪/李爽)

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