亚股和欧元受挫 因欧洲央行对希腊债务采强硬立场

路透东京2月5日 - 亚洲股市和欧元周四回吐升幅，转为下跌，此前欧洲央行对希腊债务采取强硬立场，希腊向债权人争取更有利纾困条件的努力遭受挫折。

本周稍早市场看好债权人会放希腊一马，市场风险偏好因此上升，但现在却再度受创。

欧洲央行(ECB)周三突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，上日升1%。日股日经指数.N225下跌1%，周三则升2%。韩国、马来西亚和新加坡股市亦走低，澳洲股市则逆势上扬。

由于原油涨势逐渐消退，投资者的避险心态升温。美股隔夜结束一连两日涨势，受累于能源股下挫。

原油隔夜暴跌，创下纪录最大单日跌幅之一，结束此前持续四日的升势，因美国原油库存创纪录高位。

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。但此举未能提振亚洲股市人气。

“虽然中国人行降准举动的确放宽了信贷并且可能有利于刺激需求，但这也明确表明中国经济增长放缓速度要快于此前预期，料将对整个亚洲地区的需求造成抑制，”BK Asset Management的高管Boris Schlossberg在客户报告中写道。

中国调降银行体系存款准备金率的行为也导致多数新兴亚洲货币走低，比如韩元和印尼卢比。

“这将增强对亚洲各国央行的政策宽松预期。这将给亚币带来走贬压力，”SEB银行的亚洲策略部主管Sean Yokota说道。

欧元/美元交投于1.1353，一度跌至1.1315美元。欧元已经完全逆转了周二空头回补带来的涨势，当时曾升至1.1534美元。

美元/日圆几无变动，市场静待今日稍晚出炉的美国就业相关数据，为周五公布的非农就业报告寻找一些指引。（完）

(编译 戴素萍/许娜/高琦 审校 郑茵/李婷仪/王兴亚)

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