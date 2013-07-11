《亚洲金融分析》美联储超宽松政策将退场，亚洲将迎战资金撤离大敌

“决策者和市场人士现在要解决的问题是，确保评级较低的企业也能在本币债市融资，”评级机构标准普尔负责东南亚的主管Surinder Kathpalia表示。

“目前能在包括马来西亚和泰国等本币债市里发债的企业，几乎都是信贷评级较高的企业，”Kathpalia称。

债市表现影响股市回报率。

“股市被幕后进行的众多利差交易掣肘，”Jefferies驻香港的首席全球股市策略分析师Sean Darby表示，并补充称汇率疲弱对股市投资回报的损害相当于股价下跌。

今年迄今为止，除了印度和菲律宾以外，除日本外的亚洲所有股市均为资金净流出。所以MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 今年下跌近8%也不足为奇。

“我们还未见到投资者卖出优质股票。当投资者开始卖出蓝筹股...市场就到底了，但现在我们还离得很远。新兴市场的痛苦交易离触底还早，”Darby表示。(完)