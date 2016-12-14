亚洲股市小升 关注美联储利率前景

路透悉尼12月14日 - 亚洲股市周三谨慎上升，美元稍事休整，因投资者认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)几乎肯定会实施今年来首次升息，但对美联储2017年政策路径则不那么确定。

欧洲股市料开低，E-迷你标普500指数期货微跌0.02%。

澳洲股市上涨0.8%，涨幅居前。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数仅上涨0.1%。

日股日经指数.N225及中国沪综指.SSEC双双在平盘上下拉锯，该地区大多数市场亦如此。

美联储将在1900 GMT宣布政策会议决定，半小时之后联储主席叶伦将召开新闻发布会。

市场已经完全消化升息25个基点的预期，并预计明年升息两次。如果美联储暗示将以更大步伐升息，则可能促使美元上涨，引发新兴市场震荡。

因此所有的目光都集中在美联储的经济和利率“点阵图”上，以期从中判断出决策者对于候任总统特朗普的政策将如何影响经济增长和通胀持何看法。

“鉴于多数FOMC决策者或将等待有关特朗普财政政策计划的更多细节，才会正式改变自己的预测，因此市场可能将会因美联储不提供进一步看法而感到失望，”RBSM首席美国分析师Michelle Girard表示。

“我们预计多数参与者仍将认为，2017年升息两至三次是适合的。”

美国公债已消化了一次及更多升息，两年期公债收益率触及2010年4月以来所未见的水平，报在1.18%。

相比之下，欧洲央行上周刚刚延长其资产购买计划，并转而购买更多短期债券。

**利差扩大**

其结果就是，美国与德国两年期公债收益率之差目前为2005年年底以来最阔，高达191个基点。

这使得欧元处于守势，兑美元报1.0635，距离最近所及的20个月低位1.0505不远。美元兑日圆持稳，报115.24，美元指数报115.24。

对特朗普政府将实施债务融资的财政刺激并降低监管的预期，帮助美国三大股指本周频创纪录新高。道琼工业指数收盘距离20,000点大关仅差不到100点。

美银美林对投资者的最新调查显示，全球经济增长预估升至19个月以来的最高水准，且通胀位于12年来第二高的水平。

基金经理对企业获利的看法为逾六年来最乐观，银行股配比升至纪录高点。

道琼工业指数.DJI周二收高0.58%，标准普尔500指数.SPX收升0.65%，纳斯达克指数.IXIC收涨0.95%。科技类股上涨，苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)分别上升1.7%和1.9%。

但汤森路透/INSEAD的一项调查显示，2016年最后一个季度亚洲企业对未来六个月企业景气的信心降至一年低点，因企业对经济增长持续低迷环境的下疲软需求感到担忧。

亚洲企业尤其依赖中国需求。而中国则是特朗普保护主义措施瞄准的目标。

铁矿石和煤炭等大宗商品也受益于因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)以及中国增长加速的迹象。不过，美联储若暗示可能加快升息步伐，则可能导致大宗商品回吐部分涨幅。

油价下跌，此前公布的报告显示美国原油库存增加，且一项预估显示石油输出国组织(OPEC)11月产量可能较之前预期来得多。

美国原油期货下跌0.70美元报每桶52.28美元，周二曾触及每桶53.41美元高点。布兰特原油跌0.68美元报每桶55.04美元。(完)