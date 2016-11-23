亚洲股市跟随美股上涨 美债收益率高企支撑美元

路透悉尼11月23日 - 亚洲股市周三反弹至一周高位，因投资者试图借力美股创纪录的涨势，同时美国公债收益率高企继续支撑美元。

澳股S&P/ASX 200指数领涨，上扬0.9%至一个月高位，受助于大宗商品价格强劲。中国股市沪深300指数.CSI300上升0.6%至近11个月高位。

日本股市今日逢假期休市，此前连涨五日，昨天升至1月初以来最高收盘位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.6%，进一步远离周一触及的四个月低点。

新兴市场股市近几天走势挣扎，因美债收益率大涨促使资本流出亚洲。美国总统当选人特朗普过去关于关税的言论亦打压对仰仗出口的亚洲地区人气。

摩根大通分析师表示，特朗普最新关于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的承诺已经被市场消化。

“竞选时提议的其他更具贸易保护性质的政策后续是否会实施，市场或许还未反映这种可能性，”他们在给客户的报告中写道。

“我们仍担心这是一个下行风险的来源，这可能给市场造成意外打击，大选以来市场仍沉迷于他强调的财政刺激和放宽监管。”

这种偏爱在华尔街表现的比较明显，道琼工业指数.DJI收升0.35%，首次站上19,000点。标普500指数.SPX涨0.22%，纳斯达克指数.IXIC升0.33%。

但据StarMine数据，股价开始显得有些偏高，标普500指数市盈率接近17.3倍，高于10年中值的14.7倍。

**收益率差异不利欧元**

股市受热捧，美国债券遇冷。美国两年期公债收益率周二一度涨至1.107%，为2010年4月以来的最高水平。

但欧元区公债受到欧洲央行官员言论的提振。欧洲央行官员重申了对于超宽松货币政策的承诺。德国两年期公债收益率触及负0.73%左右的纪录低点。这令其与美国公债的收益率之差触及11年最宽水准。

收益率之差扩大，令欧元兑美元交投在1.0626，距上周触及的一年低点1.0569不是很远。美元指数持稳在101.02。

美元兑日圆交投在111.10，守住了近期录得的多数涨幅。不过，美元过去两天在111.35日圆左右遇到阻力。

英镑兑美元报在1.2421，英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周三稍后将公布新的预算计划。

分析师预计，哈蒙德将公布一些温和的基建支出和楼市刺激措施，但不会有能够明显改变明年经济走软预期的举措出台。有关英国退欧条款的谈判将于明年启动。

油价暂时持稳，市场密切关注石油输出国组织(OPEC)官员有关是否会达成减产协议的每一句言论。

布兰特原油期货上涨0.11美元至每桶49.23美元，美国原油期货涨0.10美元至每桶48.13美元。

工业金属上扬，受中国需求预期以及全球通货再膨胀交易的推动。期铜接近16个月高位，钢铁价格走高推动铁矿石期货大涨8%。(完)