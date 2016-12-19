亚股持稳在四周低位 中国将归还美国潜航器

路透东京12月19日 - 亚洲股市周一持稳在近四周低位，此前中国同意归还其截获的美国潜航器，暂时缓解了外交关系可能恶化的担忧。

但在美国总统当选人特朗普的政策将提高美国利率和美元的预期下，许多新兴市场的股票可能仍容易受到资金外流的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及四周低位，最新跌0.1%。特朗普当选美国总统以来，该指数已下挫3.5%。

港股.HSI 触及四个月低位，因港币追随美元涨势，且中国监管机构发出的警告打击到保险类股。

日股日经指数.N225从周五的一年高位下跌0.2%，该指数一直从日圆兑美元急剧跌势中受益。

周五美国尾盘交易时段，金融市场短暂转向“风险厌恶”，因有报导称中国海军军舰在南中国海拖走一个美军水下潜航器。

道琼工业指数.DJI收跌8.83点，或0.04%，至19,843.41点；标准普尔500指数.SPX收跌3.96点，或0.175%，至2,258.07点。

上述外交事件似已得到解决，中国与美国周六表示，中国将归还本周在南海捕获的一只美国无人潜航器。

“我认为市场趋势将延续下去。股价将走高，债券收益率也是。美元将维持强势。一个重要问题是，道指是否能触及20,000点大关，”渣打银行驻东京金融市场执行董事Koichi Yoshikawa说。

人民币在亚洲时段几无变动，兑美元自周五的八年半低位6.9616略走坚。

不过，一些市场人士称，对未来中美关系的疑虑有可能最终给金融市场蒙上阴霾。

特朗普之前曾威胁要将中国列为汇率操纵国，并推动改变美中贸易政策，他认为是这些政策导致了美国国内就业的流失。

他还对高度敏感的美中外交问题--台湾问题提出质疑，即美国是否要继续承认台湾是中国的一部分。

“他们的关系似乎在变差。下个月特朗普将走马上任，人民币将会出现更多波动，”瑞穗研究的资深分析师Kenta Tadaide说。

“如果人民币兑美元触及7，那将引起极大关注，”他补充称。

美国利率升高以及美元走强对许多亚洲股市造成冲击。因市场预期特朗普的财政支出及减税计划将刺激经济增长并推高通胀，美元因而上扬。

美国10年期公债收益率周一亚洲盘报2.584%，接近上周四触及的两年高点2.641%。

随着美债收益率上扬推升美元，美元指数上周跳涨至14年高点103.56，不过周一因获利了结而回吐部分涨幅。

该指数最新报102.71。

欧元兑美元交投在1.0459，上周曾触及1.0364，为2003年1月以来的最低水平。

美元兑日圆跌0.3%至117.59，脱离上周四触及的10个半月高点118.66。

油价持坚，因石油输出国组织(OPEC)与其他产油国决定减产，引发了原油供应到2017年将收紧的预期。

布兰特原油期货涨0.7%至每桶55.57美元，美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.8%至52.29美元。(完)