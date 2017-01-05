亚股连续第八日走高 受强劲PMI报告和美股走强提振

路透香港1月5日 - 亚股周四连续第八个交易日走高，受美国股市进一步上涨提振，隔夜油价反弹也给能源类股带来支撑。

欧美及亚洲本周出炉的一系列乐观制造业和服务业调查，也支撑了谨慎乐观的人气。乐观数据促使一些银行上调了对2017年全球经济增长的预估。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续新年伊始以来的涨势，早盘涨0.6%。该指数在2017年初的这几个交易日已录得近2%的涨幅。

澳洲股市和香港股市.HSI涨幅居前，日本股市日经指数.N225跌0.3%，因日圆兑美元小幅走强。

“近期经济数据表现相当不错，因此市场整体上处于冒险模式。但美债收益率受到抑制，美元因此正在失却反弹动能，”大和证券外汇策略师Yukio Ishizuki称。

美国股市周三收高，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的12月会议记录显示，决策者担心美国当选总统特朗普的财政政策将促进经济加速成长，联储可能需要以更快的步伐升息，抑压通胀。

美联储周三发布的12月会议记录显示，经济增长预估具有上档风险，而且财政刺激规模存在不确定性，一些决策者警告称，劳动力市场收紧可能暗示联储将会以更快的步伐升息。

距离美国当选总统特朗普就职还有两周多时间，美联储官员和全球投资者在等待观察特朗普的竞选承诺是否能够落实，并推动美国经济加速增长。

“12月会议记录巩固了我们的观点，即在财政和经济前景不确定环境下，美联储仍将谨慎渐近升息，”华侨银行在一份报告中说。

尽管亚洲股市续涨，但估值仍温和，表明如果市况仍良好，可能有更多机构资金流入。

根据路透数据显示，亚股的市净率(股价净值比)及市盈率(本益比)倍数目前接近10年平均水准。

中国财新12月服务业采购经理人指数(PMI)升至17个月高点，巩固有关中国经济动能增强观点。

本周稍早公布的中国制造业调查亦有所改善。

汇市方面，受美联储会议记录影响，美元曾短暂下跌，但在纽约汇市收盘时，美元已缩减跌幅。美联储官员提及美元持续上涨将压抑通胀。

美元兑日圆在117关卡附近，兑欧元则小跌。

离岸人民币是唯一明显的例外，周三兑美元创下一年来最大单日升幅。

中国当局周三连续第二天介入在岸和离岸人民币市场支撑人民币汇率。

在美联储会议记录出炉后，美债整理近期升势，两年券收益率小跌至1.22%。

油价在隔夜大涨近2%后，在亚洲盘回落，因怀疑产油国能否全面实现减产承诺，尽管美国汽车销量刷新纪录且原油库存下滑为市场带来些许支撑。

美国原油期货下跌0.10美元至每桶53.16美元，布兰特原油期货报每桶56.28美元。(完)