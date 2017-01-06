亚股触及四周高位 人民币在中间价公布后回落

路透东京1月6日 - 亚洲股市周五反弹至四周高位，因特朗普胜选带动的美元和借款成本上升势头回落，美国10年期公债收益率跌至一个月低点。

美元指数接近三周低位，不过在中国人民银行周五公布人民币中间价后，随着人民币回吐过去两日录得的部分涨幅，美元略微反弹。

“市场似乎处于冒险模式。可能是因为美债收益率企稳。也可能是因为欧洲稳定的迹象，或者是油价回升。总之以前受到美国利率上涨打压的一切东西都回来了，”摩根大通资产管理公司的全球市场分析师Shigemi Yoshinori说。

MSCI全球股市指数触及一年半最高，自年初以来已累计攀升1.8%，受助于美国和中国本周公布总体乐观的经济数据。

亚洲方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%至四周高位。

相比之下，日股日经指数.N225跌0.4%，因日圆兑美元走高。

特朗普当选美国总统一事，已在金融市场引发一波重大调整。

市场预期特朗普政府将推出减税、扩大支出、放松管制的看法，已推升美国公债收益率及美元，原本因美元融资成本低廉及美债收益率较低而受益的新兴经济体，则因而大吃苦头。

“现在的情况是对美国大选之后的‘特朗普操作’进行修正。市场原先只是靠着期望企图完全反映他的政策影响，”东京渣打银行主管Koichi Yoshikawa称。

“从现在起，将不会是单纯的一边倒押注，”他称。

美元原本便因特朗普行情退潮而遭遇获利了结压力，周四更扩大跌势，因中国加强支撑人民币力道，引发市场臆测，中国希望在特朗普1月20日上台之前稳稳控制人民币。

香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率周五大幅飙升，使得投机客做空人民币的代价高到不划算。

离岸人民币兑美元过去两个交易日涨幅逾2%，为纪录最大两日涨幅，并触及两个月高点6.7833，周五亚洲时段回落约0.5%至6.8208。

美元兑日圆也下滑至三周低点115.21日圆，上日跌去1.6%，创五个月最大跌幅。美元周五反弹0.4%至115.80日圆。

欧元兑美元周四也创出七个月最大涨幅，最新报在1.0588美元。

美元指数跌至101.30，较周二所及的14年高点103.82下跌逾2%。

投资人也匆忙出脱美债，美债是特朗普当选以来最有信服力的投资资产之一，因为特朗普的政策被视为将推高通胀率。

美国10年期公债收益率触及一个月低点2.344%，此前由12月15日所及两年高点2.641%下跌约30个基点。

投资人也降低了对美联储今年升息的预期，联邦基金利率期货走势暗示今年将升息两次。

市场基本未理会美国周四公布的经济数据的影响。周四的数据整体上比较强劲。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，美国12月民间就业岗位增加15.3万个，低于分析师预估。这令人担忧将在今天1330 GMT公布的非农就业报告。

美国股市方面，标准普尔500指数.SPX跌0.1%，因梅西百货(M.N)和Kohl's (KSS.N)等零售商类股因假期销售低迷而大跌。

美债收益率下跌也令金融股受创，但高科技股表现亮眼，该板块自特朗普胜选以来一直表现逊色，部分受特朗普与矽谷关系不牢靠的担忧影响。

纳斯达克指数.IXIC涨0.2%触及纪录高位，在线零售商亚马逊(AMZN.O)涨幅居前。

油价持坚，受沙特减产以落实石油输出国组织(OPEC)减产协议的消息支持。

布兰特原油期货持平在每桶56.89美元，周线涨3.1%。(完)