亚股升至两个月高位 市场等待特朗普记者会

路透东京1月11日 - 亚洲股市周三升至两个月高点，投资者关注美国当选总统特朗普今日稍晚的记者会，以便从中寻找其税收、财政支出、国际贸易和汇率方面的政策线索。

虽然特朗普的减税和基础设施支出计划提振了美股和美元，但他在选战期间发表的保护主义言论也让许多投资者保持警惕。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%至两个月高点，基本上已经回到美国大选前的水准，扳回了这段期间超过5%的跌幅。

韩国股市.KS11涨势居前，创下一年半高点，三星电子(005930.KS)股价创历史新高，受其上周公布的强劲获利初估所激励。

日股日经指数.N225上涨0.4%，结束三日连跌走势。

美股方面，标准普尔500指数.SPX周二收平，投资人也正观望在本周展开的财报季，以评估股市来到历史高位是否合理；美股在美国总统大选过后上涨了5%。

“基本预期认为，特朗普将采取减税及基础设施支出举措来提振美国经济，这应支撑市场，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。

“另一方面，如果特朗普履行竞选承诺，对中国采取强硬立场，那么中国或许会采取反制举措，引发对中美关系紧张的担忧，”他补充称。

特朗普曾承诺上任首日给中国贴上汇率操纵国标签，并威胁对进口自中国的商品征收重税。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)以及特朗普过渡团队的高级成员正在讨论一项有关进口税的存在争议的计划。

分析师曾警告称，保护主义措施或将遏制国际贸易并令全球经济增长受损。

墨西哥披索受到此类担忧的影响，周二触及纪录低位。

墨西哥披索兑美元自特朗普当选美国总统以来已下跌16%。

美元兑大多数其它货币的走势失去部分动能，因美国公债收益率下跌，降低了美元的收益率吸引力。

美国10年期公债收益率报2.39%，较12月15日所及两年高点2.641%大幅下滑。

美元指数亦跌至102.15，低于1月3日所及的14年高点103.82。

欧元/美元报1.0543，本周迄今上涨0.1%。美元/日圆报116.10，距离1月6日所及的三周低点115.06近在咫尺。

但英镑/美元报1.2166，周二更是跌至两个半月低点1.2107，这是因特雷莎·梅周末的讲话加深了“硬退欧”的疑虑，称无意保留“丝毫”欧盟成员国地位。

这引发外界担心她准备进行“硬退欧”，在优先性方面，把对移民的控制置于保住准入欧盟单一市场之上。

土耳其里拉亦跌至纪录低位，兑欧元首次超过4.0，因该国遭遇伊斯兰国和库尔德武装分子发动爆炸袭击、经济放缓以及土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)延长政权计划的政治不确定性。

油价目前企稳，此前在周二跌至近一个月低位，当时下跌约2%，因对产油国是否遵守减产协议的疑虑升高。

指标布兰特原油期货报每桶53.78美元，周二跌至53.58美元，为12月15日以来最低。(完)