英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化

路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。

区域股市表现踌躇。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%，日股日经指数.N225下跌0.6%，沪综指.SSEC下跌1.4%。

押注价差题材人士指出，英国股市开盘可能上涨，德国股市则可能下跌。

所有最初的反应都集中在汇市，其中英镑最低跌至1.1983美元，为去年10月闪崩以来最低，纽约周五收盘约报1.2175美元。英镑最新下跌1.2%至1.2032美元。

多位交易员表示，市场有部分是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场，以此暗示她计划“硬性退欧”。

投资者担心，这种果断退出单一市场的行为将损及英国出口，并导致外国投资流出英国。

“很难说英国硬退欧会导致英镑贬值多少，但是如果不考虑英国对外资的高度依赖，我们并不认为英镑再跌5-10%就应被视作极端情景，”摩根大通分析师在报告中称。

资金逃离英镑令避险日圆获益，英镑兑日圆跌1.5%至137.34日圆，美元兑日圆跌至114.17日圆。

美元指数上升0.3%至101.510。欧元兑美元扳回稍早跌幅，报1.0611。

**等待通货再膨胀**

美元指数上周录得逾两个月来最差单周表现，因投资者重新考虑“通货再膨胀”相关交易--特朗普承诺通过举债来增加财政支出，并且减税，这将刺激通胀，并推动美国联邦储备委员会(美联储/FED)以更快的速度升息。

美联储主席叶伦将有机会在本周三及周四的货币政策演说中提出她的想法。

所有人届时也都将关注特朗普周五就职典礼，以厘清他的经济计划。

“市场显得越来越不愿在缺乏财政支出计划细节，以及未有经济数据支撑下推动再膨胀类型交易，”澳新银行分析师团队在一份研究报告中称。

“不过看起来，若要见到收益率及美元再次走高，所需要的恐怕不只是合宜的数据。或许需要一些惊喜，市场才能再度重拾信心。”

亚洲市场亦不安地等着观察特朗普是否实现竞选承诺，在就任当日就将中国列为汇率操纵国，以及对中国商品课征高关税的威胁是否有后续行动。

分析师担心，美中贸易及政治关系日益恶化，将可能打击全球出口商及投资者信心。

美股上周收盘涨跌互见，道琼工业指数.DJI略跌，但纳斯达克指数.IXIC录得纪录高位。

本周市场人气可能受到主要银行业绩的推动。包括摩根士丹利(MS.N)、花旗(C.N)和纽约梅隆银行(BK.N)在内。

大宗商品市场方面，油价小涨，上周下跌约3%。布兰特原油期货涨0.18美元至每桶55.63美元，美国原油期货涨0.16美元至每桶52.51美元。

现货金涨0.5%至每盎司1,203.00美元。(完)