特朗普保护主义言论推动美元下跌 亚股表现出韧性

路透东京1月23日 - 美元周一全线下跌，美国总统特朗普就职演说中的贸易保护主义基调，抵消了市场对其将履行减税等刺激政策承诺的乐观情绪。

日经指数.N225跌1.1%，澳洲股市跌0.7%，此前特朗普政府在上台首日便宣称打算退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

但其它亚洲股市表现出韧性，部分是因为特朗普的就职演说未出现意外利空，让投资者松了一口气。特朗普没有像之前竞选时那样称中国是汇率操控国。

港股恒生指数.HSI上涨0.6%，台湾股市.TWII上涨0.8%，帮助提振MSCI明晟亚太地区(除日本)指数录得0.4%的涨幅。

美国股指期货下滑0.2%，回吐上周五的涨幅。

特朗普在就职演说中誓言“美国优先”，并提出两个简单的原则：购买美国货和雇佣美国人。

特朗普周日还称计划很快与加拿大和墨西哥两国领导人会谈，以重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。

“市场对全球贸易可能萎缩感到紧张，”渣打银行驻东京的金融市场执行董事Koichi Yoshikawa说道。

“他的许多政策，包括减税和基础设施支出，都需要参议院批准，而这并非易事，”他说道。“大选后市场在对于特朗普政策的憧憬中上涨，现在则受到现实的打击。”

因市场预期特朗普承诺减税和扩大基建支出将提振美国经济，美元在去年年底大涨，但此后就失去动能。

美元兑日圆一度跌1.1%至113.435日圆，向上周三触及的七周低点112.57逼近。

欧元兑美元涨0.4%至1.0746，创去年12月8日以来最高。

大多数新兴市场货币上涨。

墨西哥披索兑美元涨0.6%至两周高点21.44；上周五亦上涨1.7%，录得两个月以来的最大单日涨幅。由于特朗普的贸易保护主义和反移民立场，墨西哥披索之前曾受重创。

美国10年期公债收益率跌至2.432%，上周曾短暂升至1月3日以来高位2.513%。

两年期美国公债收益率则自周四所创三周高点1.250%，大跌至1.180%，弃守美联储主席叶伦周三发表乐观评论后所录得的大部份涨幅。

继OPEC及其他产油国周末发布声明表示已成功执行减产协议后，油价目前小涨，但涨势因美国活跃钻机数量激增而受到抑制。

布兰特原油期货涨0.2%，至每桶55.58美元；上周五则涨2.5%。(完)