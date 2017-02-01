美元受到打击 特朗普对贸易伙伴的汇率政策发表强硬言论

路透悉尼2月1日 - 美元周三难以再次站稳脚跟，之前特朗普政府谴责德国、日本和中国使本币贬值以取得贸易优势，令股市受抑的避险情绪加剧。

美元在1月的表现为30年来同期最差，此前特朗普抱怨称“美国以外的每一个国家，都是在靠贬值本币过日子”。

之前仅数小时，他的最高贸易顾问称，德国利用严重低估的欧元剥削其贸易伙伴国。他的言论引来德国及日本官员的反击，但影响似乎会持续一段时间。

“有关华府或将把焦点放在美元汇率的臆测，成为市场焦点，”澳新银行分析师称。

“初步的政策意涵是，美元竞争力或将在特朗普的‘美国优先’议题中扮演重要角色。”

美元在亚洲盘扳回部分跌幅，兑日圆从低点112.08小幅上涨至113.17日圆，但仍远低于周一高点115.01。

欧元兑美元走坚报1.0793美元，之前曾一度升至1.0812高点，远离周一低点1.0617。美元指数涨0.2%至99.703，1月月线下跌2.6%。

日圆并未进一步上涨，这令日本投资者感到释然，推动日经指数.N225上涨0.5%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%，市场交投淡静。

利差情况好转，带动欧洲股市开盘温和反弹，E-迷你标普500指数期货涨0.1%。

**美联储料按兵不动**

中国股市仍休市，但官方数据显示，1月中国制造业和非制造业活动继续扩张。

韩国1月出口创近五年最大增幅，这也表明全球经济在好转，尽管美国的保护主义言论令前景变得暗淡。

投资者原本希望特朗普的财政刺激措施给美国经济带来提振，但他的富有争议和保护主义的政策抑制了投资者的这一期望。特朗普之前发布限制七个穆斯林国家公民入境的行政令。

政策的不确定性只会加强有关美联储将维持利率不变的预期，美联储将于周三稍后结束持续两天的会议。

迄今为止美国股市遭遇的阻力有限。

虽然标普500指数周二连续第四日下跌，但月线仍收高。道琼工业指数.DJI跌0.54%，标普500指数.SPX跌0.09%，纳斯达克指数.IXIC微升0.02%。

苹果(AAPL.O)股价盘后大涨3.3%，因iPhone销售超过预期，从而提振纳斯达克e-迷你指数期货涨0.3%。

美元贬值也提振一系列大宗商品价格，铜接近两个月高位。

油价因持续的巨大供应承压，尽管石油输出国组织(OPEC)领衔达成减产协议，不过油价仍在窄幅区间内波动。布兰特原油4月合约跌0.15美元至55.43美元，美国原油跌0.08美元至52.73美元。(完)