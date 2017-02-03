亚洲股市下滑 中国央行调高SLF利率推动中国股市下跌

路透香港2月3日 - 亚洲股市周五下滑，中国市场下跌，因中国央行出人意料地上调常备借贷便利(SLF)利率；在美国总统特朗普提出激进的贸易和国际关系政策后，市场对全球增长的担忧挥之不去，如今这一担忧进一步加剧。

春节长假后的首个交易日，中国股市下跌，主要因中国央行将七天和一个月SLF利率各调高10个基点。

两位消息人士周五透露，中国央行自今日起上调常备借贷便利（SLF）利率，隔夜品种从2.75%上调35个基点（bp）至3.10%，七天和一个月SLF利率各调高10个bp至3.35%和3.70%。

中国主要股指下跌约0.4%，人民币微涨。

此举进一步增强了对中国央行将转向政策紧缩立场的看法，但分析师们预计指标贷款利率和存款利率暂时将维持不变，而且即便有进一步行动，也将是逐步进行。

“此举似乎是要控制房地产泡沫，也可能是要抑制人民币贬值，”大和总研首席研究员Naoto Saito表示。

“总之，这是调整利率水平之举，以配合整体货币政策的变化，”他说。

在此同时，美国股市和美元动能继续减弱，因担心特朗普政府对移民、贸易的强硬立场，以及对国际关系的强势姿态。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.4%，脱离上日触及的三个月高点。澳洲股市和日股.N225均下跌，其他股市持稳至略跌。

“我认为特朗普交易已经暂停，股市与信用市场目前都反映了非常乐观的美国经济看法，我们需要先获得更多政策面的证据，市场才有理由进一步走高，”三菱东京日联银行驻香港的全球市场研究部门东亚主管Cliff Tan指出。

标普500指数收于约六周前的水平，因为投资者对特朗普政策的持续焦虑情绪而失去动能。

市场在特朗普于11月8日总统大选中获胜后大幅上涨，因寄望其减税、放松监管和财政刺激政策将推动经济加速增长。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三在特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。

令人更加担心的是，如果就业数据表现持续优于市场预期，美联储是否将转向更偏鹰派的立场。一些分析师认为，如果今天稍晚公布的数据意外向好，美联储将会在3月升息。利率期货则显示6月之前才会升息。

路透调查显示，1月非农就业岗位可能新增17.5万个，增幅高于12月的15.6万个。1月失业率料将持稳在4.7%的近九年低位。

汇市方面，美元指数陷在11月中以来最低水平，围绕特朗普政府对美元看法的不确定性牵动着市场走势。

“美元受到消息面引发的疑虑影响而走低，特别是关于伊朗的新闻，”US Bank Wealth Management固定收益研究主管Jennifer Vail说。

澳元兑美元回吐了部分周四的强劲涨幅，上日澳洲公布12月贸易顺差创纪录高位，增强了澳元对外国投资者的吸引力。澳元兑美元报0.7653美元，上日曾触及0.7696美元的高位。

债市持稳，10年期美国公债收益率持于2.49%。信贷市场保持乐观景象，衡量以美元计价亚洲债券的指数持于近三个月高位。

油价小幅上涨，因投资者担心美国或对多家伊朗企业实施新制裁，引燃两国间的地缘政治紧张局势。

0123 GMT，布兰特原油期货上涨0.28美元，或0.5%至每桶56.84美元，上日曾下跌0.24美元至56.56美元。(完)