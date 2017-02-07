亚股及欧元下滑 受经济及政治不确定性打击

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透新加坡2月7日 - 投资者对亚洲股市及欧元的兴趣周二退却，经济及政治担忧导致他们在日圆处寻求避险，而对于中国外汇储备已连降七月的预期更是加剧了担忧情绪。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%；日本日经指数.N225亦跌0.45%，受日圆走强打压。
中国股市.CSI300.SSEC变动甚微，中国今天将公布1月官方外汇储备，数据料显示外汇储备连续第七个月下滑，减少约105亿美元至3万亿美元。
但一些分析师称，受中国加强控制资金流出国内以及美元走软影响，中国1月外汇储备可能增加。
然而，鉴于外汇储备处在3万亿美元左右，外界仍关切中国为支持人民币汇率而动用外汇储备的速度。
美国和欧洲股市隔夜均下挫。
美股跌约0.2%，油价下跌令能源股跌幅居前，投资者仍静待美国总统特朗普经济政策的细节。
“国会和特朗普政府在财政刺激政策上犹豫的时间越长，大家预计通过的可能性越小，”纽约的BMO Capital Markets利率分析师Aaron Kohli说道。
欧股下跌，因参选法国总统的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)誓言对抗全球化、并将带领法国退出欧盟。
法国股市.FCHI挫跌1%，10年期法国公债收益率触及2015年9月以来最高位。
“尽管法国债券收益率作出这样的反应，但民调显示，不论是与独立候选人马克龙还是共和党候选人菲永对比，勒庞都会以很大差距排在第二，”Rivkin Securities全球投资分析师James Woods在报告中写道。
欧元兑美元周二跌0.2%至1.07245，上日一度跌0.7%至近一周低点，随后反弹最终收跌0.3%。
美元兑日圆周二涨0.1%至111.83，上日则录得0.8%的跌幅。
美元指数持稳，周一涨近0.1%。
澳元兑美元下跌0.1%，至0.7652。新西兰元兑美元跳涨0.6%，至0.7368，接近三个月高位。
澳洲央行周二宣布维持指标利率在1.50%不变。
新西兰央行总裁惠勒宣布将于9月底任期结束后退休，之后由副总裁斯宾塞暂代六个月。
油价周二小涨，上日录得1月18日以来最大单日跌幅，因担心美国原油出口增加会抵消其它地区减产所带来的乐观情绪。
美国原油期货上涨0.2%至每桶53.13美元，周一下跌1.5%。
布兰特原油期货亦上涨0.3%，至每桶55.89美元，收复上日1.9%的部分跌幅。
黄金回吐周一部分涨幅，但徘徊在上日所及的三个月高位附近。
现货金跌0.3%至每盎司1,232.52美元，周一劲扬1.3%。(完)
(编译 刘秀红/杜明霞/王琛/侯雪苹/许娜/陈宗琦；审校 王丽鑫/于春红/张涛)
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