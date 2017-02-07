亚股及欧元下滑 受经济及政治不确定性打击

路透新加坡2月7日 - 投资者对亚洲股市及欧元的兴趣周二退却，经济及政治担忧导致他们在日圆处寻求避险，而对于中国外汇储备已连降七月的预期更是加剧了担忧情绪。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%；日本日经指数.N225亦跌0.45%，受日圆走强打压。

中国股市.CSI300.SSEC变动甚微，中国今天将公布1月官方外汇储备，数据料显示外汇储备连续第七个月下滑，减少约105亿美元至3万亿美元。

但一些分析师称，受中国加强控制资金流出国内以及美元走软影响，中国1月外汇储备可能增加。

然而，鉴于外汇储备处在3万亿美元左右，外界仍关切中国为支持人民币汇率而动用外汇储备的速度。

美国和欧洲股市隔夜均下挫。

美股跌约0.2%，油价下跌令能源股跌幅居前，投资者仍静待美国总统特朗普经济政策的细节。

“国会和特朗普政府在财政刺激政策上犹豫的时间越长，大家预计通过的可能性越小，”纽约的BMO Capital Markets利率分析师Aaron Kohli说道。

欧股下跌，因参选法国总统的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)誓言对抗全球化、并将带领法国退出欧盟。

法国股市.FCHI挫跌1%，10年期法国公债收益率触及2015年9月以来最高位。

“尽管法国债券收益率作出这样的反应，但民调显示，不论是与独立候选人马克龙还是共和党候选人菲永对比，勒庞都会以很大差距排在第二，”Rivkin Securities全球投资分析师James Woods在报告中写道。

欧元兑美元周二跌0.2%至1.07245，上日一度跌0.7%至近一周低点，随后反弹最终收跌0.3%。

美元兑日圆周二涨0.1%至111.83，上日则录得0.8%的跌幅。

美元指数持稳，周一涨近0.1%。

澳元兑美元下跌0.1%，至0.7652。新西兰元兑美元跳涨0.6%，至0.7368，接近三个月高位。

澳洲央行周二宣布维持指标利率在1.50%不变。

新西兰央行总裁惠勒宣布将于9月底任期结束后退休，之后由副总裁斯宾塞暂代六个月。

油价周二小涨，上日录得1月18日以来最大单日跌幅，因担心美国原油出口增加会抵消其它地区减产所带来的乐观情绪。

美国原油期货上涨0.2%至每桶53.13美元，周一下跌1.5%。

布兰特原油期货亦上涨0.3%，至每桶55.89美元，收复上日1.9%的部分跌幅。

黄金回吐周一部分涨幅，但徘徊在上日所及的三个月高位附近。

现货金跌0.3%至每盎司1,232.52美元，周一劲扬1.3%。(完)