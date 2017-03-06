股市下跌 市场权衡美联储和地缘政治紧张局势的影响

路透东京3月6日 - 美国股指期货周一下跌，亚洲股市处于守势，因美国本月几乎笃定将升息，而中国下调今年经济增速目标，投资者权衡其中影响。

东亚地缘政治紧张局势升级，也打压风险偏好。朝鲜今日稍早发射四枚弹道导弹，与此同时中韩之间围绕萨德系统的冲突加剧。

E-迷你标普500指数期货跌0.4%，在亚洲盘属相当大的波幅。日经指数.N225跌0.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，但韩股综合股价指数.KS11下跌0.2%，盘中一度触及2月初以来的最低点。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五的讲话巩固了市场对3月升息的预期，除非经济形势明显恶化。

美国利率期货走势显示，市场预计美联储在3月14-15日政策会议上升息0.25个百分点的机率约为90%，9月再度升息的可能性为100%。

“加息几乎已是铁板钉钉，所以焦点将放到之后加息的步伐上。如果有偏鹰派的预测，美元有可能进一步上涨，”三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa称。

美元兑日圆跌0.3%至113.77日圆。欧元兑美元跌0.1%至1.0608美元。

美国总统特朗普周六指责前任总统奥巴马在2016年竞选后期窃听其电话。奥巴马及前任国家情报机构高管均否认此事。

人民币目前为止几无变动，离岸人民币兑美元报6.8920元人民币。中国下调今年GDP成长目标至区间下限6.5%，去年目标区间为6.5-7%，实际GDP增幅为6.7%。

日本首相安倍晋三称，朝鲜周一发射四枚弹道导弹，其中三枚落入日本专属经济区。这是朝鲜最新的一次挑衅性试射行动，令市场市场风险偏好受抑。

此前日本媒体周六称，美国国务卿蒂勒森本月将出访日本、韩国与中国，展开其上任后的首次亚洲之行，并讨论朝鲜问题。

韩国产业通商资源部长官周亨焕周日表示，针对中国对韩国企业的歧视行为，韩方的应对将会加强。

韩国媒体上周称，中国政府官员口头指示中国旅游公司停止销售韩国游产品。在此之前的几天，韩国政府已落实部署萨德反导系统的用地。

韩元兑美元盘初跌0.4%。

市场仍在关注特朗普的经济政策以及他任内会推出多大规模的财政刺激。

“鉴于(特朗普政府)一些关键职位的任命推迟，有人担心特朗普可能无法推出其支出计划。现在看来明年的预算或许几乎不会反映他的计划，”Brown Brothers Harriman资深外汇分析师Masashi Murata表示。

美国10年期公债收益率跌至2.472%，周五曾触及两周高位2.521%。

油价小跌，因外界担心俄罗斯对全球减产协议的执行率；不过油价仍维持在12月以来的区间。

布兰特原油跌0.3%，报每桶55.76美元。

上周公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量持平于1月，令人质疑俄罗斯对去年底产油国减产协议的遵守程度。(完)