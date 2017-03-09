美元在亚洲时段走坚 资源类股引领本地区股市跌势

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透悉尼3月9日 - 周四亚洲交易时段美元走势坚挺且美债收益率上升，此前超强美国就业数据令美国联邦储备委员会(美联储)升息几成定局。与此同时，油价在上日因美国石油库存增幅远超预期而大跌后，正试图稳住阵脚。
能源股跌势汹汹，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.6%。澳洲股市主要股指跌0.1%，资源类股跌幅超过2%。
日股日经指数.N225从日圆走软中获得些许动力，上涨0.3%。
中国的经济数据持续出人意料，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，远低于预期，主要归因于食品价格下降。
但2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅创下2008年9月以来最高，令外界继续对中国已停止向全球其他地区输出通胀放缓抱有希望。
周三油价跳水5%至今年以来最低水平，因美国原油库存升至纪录高位。
油市周四扳回一些失土，美国原油期货上涨0.41美元至每桶50.69美元，布兰特原油期货反弹0.49美元至53.60美元。
美国股市周三涨跌互现，标普500和道琼工业指数小跌，因能源股遭遇近六个月来的最大单日跌幅。能源股重挫2.5%，为9月中以来最大单日跌幅。
道琼工业指数.DJI跌0.33%；标准普尔500指数.SPX跌0.23%；纳斯达克指数涨0.06%。
对利率敏感的不动产类股亦受挫。此前ADP数据显示，美国2月民间就业岗位增加29.8万，远超分析师预期的19万。
**联储加息势不可挡**
RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli称，该报告相当强劲，意味着周五的非农就业报告必须糟糕到令人难以置信，才会阻止美联储下周升息。
“几乎已经没有数据会阻挡他们的脚步了，”Porcelli。“眼下只有发生极端(不利的)事件，才能让美联储继续按兵不动。”
甚至，他指出ADP报告令人惊喜，预示着非农就业报告很有可能优于预期，可能还是远超预期。
美联储升息几乎已是板上钉钉，而且今年内可能还会进一步加息，推动美国两年期公债收益率攀升至1.378%，为2009年8月以来高位。
美国与德国公债利差因而扩大至220个基点，为2000年初以来最高。这对欧元造成压力，而且只会越来越重，因欧洲央行似将维持超宽松政策。
欧洲央行周四稍晚开会，路透上周调查显示，市场预期该行在今年后半或2018年初以前不太可能收紧政策。
欧元周四在亚洲报1.0540美元，远低于本周稍早所创高位1.0640美元。
美元指数略升至102.110，逼近3月2日高位102.26。美元小升至114.52日圆，先前曾高见114.75。美元走坚令铁矿石及铜等大宗商品承压。
现货金报在1,206.75美元，此前曾低见五周低位。(完)
(编译 郑茵/王琛/戴素萍/徐文焰/龚芳; 审校 李婷仪/张涛/陈宗琦/王丽鑫)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”