美元在亚洲时段走坚 资源类股引领本地区股市跌势

路透悉尼3月9日 - 周四亚洲交易时段美元走势坚挺且美债收益率上升，此前超强美国就业数据令美国联邦储备委员会(美联储)升息几成定局。与此同时，油价在上日因美国石油库存增幅远超预期而大跌后，正试图稳住阵脚。

能源股跌势汹汹，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.6%。澳洲股市主要股指跌0.1%，资源类股跌幅超过2%。

日股日经指数.N225从日圆走软中获得些许动力，上涨0.3%。

中国的经济数据持续出人意料，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，远低于预期，主要归因于食品价格下降。

但2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅创下2008年9月以来最高，令外界继续对中国已停止向全球其他地区输出通胀放缓抱有希望。

周三油价跳水5%至今年以来最低水平，因美国原油库存升至纪录高位。

油市周四扳回一些失土，美国原油期货上涨0.41美元至每桶50.69美元，布兰特原油期货反弹0.49美元至53.60美元。

美国股市周三涨跌互现，标普500和道琼工业指数小跌，因能源股遭遇近六个月来的最大单日跌幅。能源股重挫2.5%，为9月中以来最大单日跌幅。

道琼工业指数.DJI跌0.33%；标准普尔500指数.SPX跌0.23%；纳斯达克指数涨0.06%。

对利率敏感的不动产类股亦受挫。此前ADP数据显示，美国2月民间就业岗位增加29.8万，远超分析师预期的19万。

**联储加息势不可挡**

RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli称，该报告相当强劲，意味着周五的非农就业报告必须糟糕到令人难以置信，才会阻止美联储下周升息。

“几乎已经没有数据会阻挡他们的脚步了，”Porcelli。“眼下只有发生极端(不利的)事件，才能让美联储继续按兵不动。”

甚至，他指出ADP报告令人惊喜，预示着非农就业报告很有可能优于预期，可能还是远超预期。

美联储升息几乎已是板上钉钉，而且今年内可能还会进一步加息，推动美国两年期公债收益率攀升至1.378%，为2009年8月以来高位。

美国与德国公债利差因而扩大至220个基点，为2000年初以来最高。这对欧元造成压力，而且只会越来越重，因欧洲央行似将维持超宽松政策。

欧洲央行周四稍晚开会，路透上周调查显示，市场预期该行在今年后半或2018年初以前不太可能收紧政策。

欧元周四在亚洲报1.0540美元，远低于本周稍早所创高位1.0640美元。

美元指数略升至102.110，逼近3月2日高位102.26。美元小升至114.52日圆，先前曾高见114.75。美元走坚令铁矿石及铜等大宗商品承压。

现货金报在1,206.75美元，此前曾低见五周低位。(完)