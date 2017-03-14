英镑下滑因英退谈判获议会通过 亚洲股市在FED会议前夕上涨

路透新加坡3月14日 - 英镑周二下滑，此前英国议会为英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)启动退欧谈判扫清障碍。股市则上涨，市场预期本周稍晚美国将升息。

英镑兑美元回落近0.1%至1.2208美元，此前英国议会上议院和下议院均支持所谓英退法案，为特雷莎·梅在本月底之前开启所需为期两年的退欧谈判期打开大门。

欧元兑美元在1.0656盘旋，周一下跌0.2%后仍呈疲态。

英镑周一跳涨0.36%，苏格兰首席部长斯特金称一旦英国退出欧盟的条款明晰后，将要求在2018年底或2019年初举行新的独立公投。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.1%，日本股市日经指数.N225小跌0.1%。

中国股市回吐盘初涨幅，之前中国公布1月及2月零售销售仅较上年同期成长9.5%，低于市场预估的成长10.5%；固定资产投资成长8.9%，工业增加值成长6.3%，皆优于预期。

沪深300指数.CSI300开盘下跌，之后上涨，但在上述数据公布后回吐涨幅。

中国国家统计局周二称，中国1-2月国民经济延续稳中向好发展态势，但经济仍面临不确定性，国内经济运行中结构性矛盾没有得到根本的缓解。

中国已将今年经济增长目标下调至6.5%左右，让决策者有更多空间来推进艰难的改革以遏制金融风险。中国2016年经济增幅为6.7%，为26年以来最低增速。

高盛周一将中国股市的评级上调为“增持”，因增长前景好转，且对该国银行业持偏多看法。该行策略师称上调的原因包括，工业生产者出厂价格指数(PPI)上升，信贷压力缓解、信贷前景和银行贷款定价好转。

美国股市在隔夜涨跌互现，道琼工业指数.DJI跌0.1%，纳斯达克指数.IXIC涨0.24%，标准普尔500指数.SPX几无变动。

鉴于美联储本周加息几成定局，市场关注焦点放在有关美联储未来加息步伐的信号上。

“一方面，市场考虑到美联储可能按兵不动的意外。由于已经预期会加息，若真是如此，则会出现大规模的解除仓位操作，”IG市场策略师Jingyi Pan在报告中写道。

“另一方面，市场还担心美联储回归正常化的步伐加速，有可能加息四次，超过目前预测的三次，”她说道。“美元可能直接作出反应，美元指数则会升向去年12月高点。”

美元指数上涨近0.1%至101.38，延续周一的升势。在上周结束时的一波获利了结后，周一又走升。

美元兑日圆持稳在114.81日圆，但仍低于上周五触及的七周高位，市场预期美联储在周三两日会议结束时将采取行动。

市场并等候20国集团(G20)财长和央行官员周五开始在德国巴登-巴登举行的会议，这是自特朗普当选美国总统以来的首次G20会议。

一名美国财政部高级官员周一表示，美国财长努钦(Steven Mnuchin)本周首次出席G20会议时将“努力增进”美国利益，包括重申避免竞争性货币贬值的承诺。

大宗商品方面，油价下跌0.1%。在上日曾触及三个半月低点，因担心美国产量攀升恐将抵销掉石油输出国组织(OPEC)减产协议的乐观前景。

美国原油下滑至每桶48.35美元，布兰特原油报在51.29美元。

金价在美联储举行会议前处于守势，报1,203.76美元。(完)