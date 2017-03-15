亚股走低 投资者谨慎等待美联储决策

路透香港3月15日 - 亚洲股市周三下滑，因为投资者在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决议出炉之前了结获利。市场普遍预期本次会议加息，并有可能就今年余下时间的货币紧缩前景做出暗示。

虽然最近的数据，特别是中国的数据，自年初以来推动了亚洲股市上涨，但投资者预计新兴市场将因为美联储政策立场日益鹰派而面临更多阻力。

“对新兴市场的乐观看法不可持续，因为有利于亚洲的利差优势可能在未来数月降低，”法国东方汇理银行驻香港资深策略师张淑娴说道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，该指数上日录得今年以来第二大单日涨幅。

日经指数.N225跌0.3%，韩股.KS11和澳股分别下跌0.2%和0.5%。

由于亚洲地区两大经济体--中国和印度传出乐观讯息，股市本周开局良好。

本周中国公布的强劲数据已激起港股.HSI新一波涨势，印度股市周二攀升至纪录高点，因投资者认为印度总理莫迪赢得了北方邦(Uttar Pradesh)的选举，有助于推出更多经济改革措施。

不过全球油价下滑，给亚洲决策者今年可能会升息多少以维持同美国利率的利差投下疑云。

布兰特原油过去三周已累计跌逾11%，不过周三反弹1.2%。

美国油价盘初调升，此前的行业数据显示美国原油库存意外减少。美国原油期货涨1.4%，报每桶48.40美元。

在接下来的36个小时内，英国央行和日本央行的政策决定以及荷兰选举结果将相继出炉，使得投资者持谨慎态度。

尽管股市重现乐观情绪，但汇市情绪却相当谨慎，美元兑其它主要货币在美联储政策会议前夕小幅走高。

市场将聚焦美联储主席叶伦的讲话，以评估今后的利率路径。市场普遍预测美联储在本次会议上将加息，尽管几周前市场还认为美联储不太可能采取此类行动。

美元指数小涨至101.70，过去两日累计升0.7%。该指数在上周末遭到一波获利回吐盘打压，但仍维持在近期的波动区间内。

“当然，每个人都在等美联储，所以我们预料，在得到对今年剩下时间预期的明确讯号之前，将呈区间波动，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogino称。

市场亦在观望周五于德国巴登-巴登召开的20国集团(G20)财长及央行官员会议，这是特朗普赢得美国总统选举以来的首次G20财长会议。

现货金上涨0.2%，至1,200.70美元。(完)