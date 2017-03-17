亚股周线料收高 美元因美联储政策前景而走势迟滞

路透新加坡3月17日 - 亚股周五上涨，周线料为7月以来最高升幅；美元持续下跌，因美联储表明不太可能加快升息步伐。

美元指数小跌0.1%至100.26。周四时触及五周低位，周线下跌近1%。

美元兑日圆稳定在113.32日圆，但本周周线可能下跌1.2%。

虽然美联储周三升息25个基点，但仍维持今年预计加息三次的预测，这让原以为会增加到四次的投资者感到失望。

美国公债收益率在美联储公布利率决定后下滑，周四回升，周五继续上涨。

10年期美国公债收益率为2.5402%，上日尾盘为2.524%。

“过去24小时全球市场主题围绕着货币政策状况普遍紧缩(以及预感未来紧缩)，“墨尔本IG的首席市场策略师Chri Weston在报告中写道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，本周料上涨3.5%，创下7月15日当周以来最大周线涨幅。

日股日经指数.N225下跌0.3%，本周料跌0.4%。

中国股市沪深300指数.CSI300持平，本周料涨1.6%。香港股市恒生指数.HSI搭上这波区域股市涨势，本周料以3.4%涨幅写下9月以来最佳表现。

MSCI明晟全球市场指数周五守在周四所创的纪录高点附近，本周料收涨1%。

隔夜美股走势低迷，纳斯达克指数.IXIC持平，道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX录得跌幅。前一日因美国联邦储备委员会(美联储/FED)的利率决定而强劲上涨。

不过欧洲股市走势强劲，此前荷兰首相吕特(Mark Rutte)赢得大选，击败反移民反欧盟的对手威尔德斯(Geert Wilders)。

“股市仍面临短线回撤风险...但回撤可能要等到5月前后季节性疲弱时才会出现，”安保资本投资投资策略主管Shane Oliver称。

欧元兑美元周五盘初触及五周半高位后，在该水平附近徘徊，报1.0773。欧元此前两天亦强劲上涨。本周有望上涨0.9%。

英镑兑美元小跌至1.2351美元。周四曾跳涨至两周高位，此前英国央行维持利率不变，但暗示央行可能很快升息。

大宗商品方面，油价受美元走软支撑而小幅上涨。

美国原油期货升0.2%，每桶报48.84美元，本周料将收高0.7%。该合约本周稍早曾触及三个半月最低水平，因外界担心美国原油供应过剩，但周三的数据显示，美国库存小幅下降帮助抬高油价。

布兰特原油期货上涨近0.1%，每桶报51.78美元，本周有望收升0.8%。

现货金几无变动，每盎司报1,226.76美元，本周料将收涨1.8%，为三周来首次上涨，受到美联储货币政策立场有所软化的驱动。(完)