亚股上涨 法国大选担忧拖累欧元从三周高点回落

路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%，本周周线仍可能下跌0.3%。

亚洲钢铁类股大多上涨，尽管美国针对中国等国家出口至美国的低价钢铁产品发起贸易调查。该消息此前提振美国相关类股大涨逾8%。

中国宝钢股份(600019.SS)上涨0.8%，鞍钢股份(000898.SZ)亦攀升0.8%。首钢股份(000959.SZ)持稳，而河钢股份(000709.SZ)则在平盘水准上下拉锯。

其他亚洲主要钢铁厂商亦上涨，日本新日铁住金(5401.T)跳升1.35%，韩国浦项钢铁(005490.KS)大涨2.1%。

“美国调查过后是否会出台实际遏制举措或行动，这令人怀疑，”Yuant证券钢铁行业分析师Yi Hyun-soo指出。“我们得看看美国政府到底会采取何种行动。”

日股日经指数.N225上涨0.9%，周线料将上涨1.4%。

中国股市沪综指.CSI300上涨0.35%，香港股市.HSI涨0.4%。

欧元兑美元周五小幅上涨，报1.0716美元，周四一度跳升至3月29日以来最强水平1.0778。法国股市.FCHI大涨1.5%，此前民调显示，中间派候选人马克龙与极右派候选人勒庞料在周日第一轮投票中出线，但两人在5月7日第二轮投票对决时，马克龙料可轻松击败勒庞。

但欧元隔夜回跌，最终仅小幅收高，因巴黎香榭丽舍购物大道发生枪击案致一警员死亡两人受伤，伊斯兰国随后宣称对事件负责。

“欧元多头肯定会对有关马克龙的利多消息做出反应，但那会随着投票率偏低的事实而消退，”OANDA外汇分析师Alfonso Esparza说。

“大家都记得英国退欧的民调，甚至美国大选民调。在这些民调失准后，将需要一番功夫才能让市场再次信任民调。”

法国10年期公债收益率周四降至三个月低位0.856%，德债收益率跳升至0.244%，为两周最高收位。

市场等候欧洲稍晚出炉数个经济指标，包括4月欧元区制造业和服务业数据及英国3月零售销售数据，之后美国将公布4月制造业和服务业数据，以及3月成屋销售数据。

美国股市周四上扬，纳斯达克指数创纪录收盘高位，因以美国运通为首的一批企业公布的业绩良好，推升股市。整体而言，预计第一季标普500成份股企业净利升11.1%，为2011年以来的最佳季度表现。

美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准。

美元兑日圆微跌至109.22日圆，维持着周四0.4%的涨势的大部分，本周目前累计上涨0.6%。

美元指数略上升至99.82，本周或累计下跌0.7%。

商品方面，油价周五走强。油价周四盘中震荡，因投资者评估美国产量上升，相对于海湾主要产油国关于石油输出国组织(OPEC)减产协议可能延长的评论对市场的影响哪一个更大。

美国原油期货周五涨1%至每桶50.76美元，创近两周最大单日涨幅，本周跌幅缩减至4.55%。

布兰特原油期货表现相对平淡，上涨0.1%至每桶53.04美元，本周或录得4.1%的跌幅。

现货金跌0.1%至每盎司1,279.91美元，法国大选之前投资者依然踌躇不前，金价本周或跌0.4%。(完)